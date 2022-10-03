Удар по всем нам. Диверсия на Северном потоке привела к наибольшей в истории утечке метана 3 октября, 11:55 Точно подсчитать объемы утечки будет невероятно сложно, отмечают эксперты (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Взрывы на маршрутах Северных потоков под Балтийским морем привели к, вероятно, крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана.

Ученые и эксперты всерьез восприняли новости об аварии, а в ООН уже предупреждают о ее критическом влиянии на климат, пишет Reuters.

«Это очень плохо, скорее всего, это крупнейшей из когда-либо обнаруженных выбросов. И это бесполезное событие происходит именно тогда, когда нам критически необходимо сократить выбросы», — говорит Манфреди Кальтаджироне, глава IMEO (International Methane Emissions Observatory — Международной обсерватории выбросов метана).

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Эндрю Бакстер, работавший в нефтегазовой отрасли, а сейчас опекающийся энергией в Фонде защиты окружающей среды, попытался оценить выбросы метана.

«Это очень приблизительная оценка, поскольку здесь очень много переменных и неизвестных, из-за чего сложно однозначно сказать, сколько метана попало в атмосферу», — говорит он.

Исходя из размеров трубы и температуры воды, Бакстер подсчитал, что во время аварии было выброшеноо около 115 тыс. тонн метана. Проблема еще в том, что метан вызывает более сильный парниковый эффект по сравнению с углекислым газом, а общее воздействие этой утечки эквивалентно выбросам как минимум двух миллионов автомобилей за год.

«Если эти цифры в конечном итоге подтвердятся, это будет одна из крупнейших утечек природного газа в истории», — говорит Зик Хаусфатер, климатолог из Berkeley Earth, некоммерческой организации по анализу данных. Однако он добавляет, что принципиально на климатическую ситуацию эта утечка не повлияет.



Сейчас климатологи планируют оценить масштабы бедствия, однако сделать это будет сложно: спутники в момент подрыва были направлены в другую сторону, а небо было закрыто тучами, из-за чего наблюдать за морем с неба было невозможно. Кроме того, вода поглощает большую часть света, таким образом маскируя следы метана.