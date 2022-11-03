Чего-то испугались? Россия запустила военный спутник, который отслеживает ракеты 3 ноября, 11:42 Ракета Союз (Фото:NASA)

2 ноября россияне запустили в космос спутник, который может отслеживать ракеты. Это происходит на фоне все усиливающейся риторики о том, что Россия готова атаковать американские спутники.



В 8:48 по киевскому времени в космос отправилась ракета Союз-2. Она выводила спутник, назначение которого официально не разглашается, пишет Reuters со ссылкой на российские медиа.

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«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — гласит заявление Минобороны РФ.

Издание Space.com предполагает, что это либо навигационный спутник ГЛОНАСС, либо спутник программы Купол, который предназначен для слежения за запусками ракет.