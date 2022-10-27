Россия угрожает сбивать спутники и даже испытала специальное оружие для этого. Может ли война перекинуться в космос? 27 октября, 20:03 Эксклюзив НВ У России есть оружие, которым можно сбивать оружие. Однако готовы ли в РФ применить его — и имеет ли это смысл? (Фото:SpaceX)

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что западные коммерческие спутники, которые используются для помощи Украине, могут стать «законными целями» для ВС РФ. Что скрывается за этими угрозами?

Дисклеймер: оригинал статьи был написан 18 апреля 2022 года. После недавних заявлений МИД РФ мы обновили статью и добавили в нее новые подробности.

Весной в интернете стала очень популярной новость о том, что Путин якобы отдал приказ Военно-космическим силам РФ уничтожить спутники Starlink, поскольку именно они помогли прицельно ударить по крейсеру Москва. Сообщение подхватили многие Telegram-каналы и медиа, однако быстро выяснилось, что новость оказалась фейковой.

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Теперь пранк, кажется, вышел из-под контроля. Представитель МИД РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что американские и европейские спутники, которые собирают информацию о перемещении российских войск, могут стать «законной целью для ответного удара».

По его словам, помощь Украине якобы провоцирует «неоправданные риски для мирной деятельности в космосе».

Его мысль подхватил и один из главных российских пропагандистов — Владимир Соловьев. В одном из недавних эфиров он предложил «долбануть» ядерной боеголовкой в космосе, чтобы уничтожить созвездие спутников Starlink компании SpaceX.

Можно ли сбить спутник?



Да, противоспутниковое оружие уже существует. Его еще ни разу не применяли во время боевых действий, однако в рамках испытаний и демонстрации силы свои старые спутники сбивали США, Китай, Израиль и Индия.