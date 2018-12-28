Редкая птица. Исследователи заметили в Бразилии уникальное животное

В Бразилии после нескольких месяцев поисков зоологи обнаружили редчайших птиц – топаколо Штреземанна.

Это птица среднего размера с длинным хвостом с характерными щетинками на лбу. Ученые полагают, что в мире осталось всего несколько таких существ, пишет Science Alert.

Два самки были сфотографированы 12 и 14 декабря. Эти данные дали защитникам природы надежду на то, что еще не поздно спасти птицу от полного вымирания, поскольку ее быстро сокращающаяся среда обитания в тропических лесах угрожает довести популяцию до нуля.

Топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) были впервые отмечены в небольшом регионе восточной Бразилии в 1830-х годах. Но, похоже, они всегда были неуловимыми. Только в середине 20 века, был замечен другой образец. Этот вид получил свое название благодаря немецко-бразильскому орнитологу Гельмуту Сику, который увековечил имя своего наставника Эрвина Штреземанна.

В настоящее время усилия по сохранению этой птицы сосредоточены на северо-восточной части штата Минас-Жерайс, где, как считают ученые, небольшая популяция может быть сохранена.

"Хотя мы рады, что топаколо Штреземанна продолжает выживать, будущее вида остается ненадежным. Необходимо проделать еще большую работу, чтобы найти дополнительных людей и защитить среду обитания этих птиц", - говорит одна из специалистов по охране природы, Эми Апгрен из общества Американской охраны птиц (American Bird Conservancy)

Эта организация работает вместе с бразильским фондом Biodiversitas, чтобы найти больше птиц этого вида в дикой природе. Усилия биологов сосредоточены на заповеднике Мата-до-Пассаринью и в лесу Сонгберд, площадью около 952 гектаров, которые отведены для сохранения тропических видов.

Как отмечают участники наблюдений, пожары и изменение климата усугубляют последствия уменьшения бразильских лесов, что делает ситуацию с птицами критической. Тем не менее, по словам ученых, наблюдение топаколо Штреземанна - "идеальный рождественский подарок для защитников природы, который означает, что надежда еще есть".