Прорыв в небесах. США поставляют Южной Корее самолеты-разведчики на $2,26 млрд для сдерживания угроз

Компания получила многомиллиардный контракт на поставку самолетов Bombardier Global 6500 для Военно-воздушных сил Республики Корея. Эта программа оценивается в более чем 2,26 миллиарда долларов и предусматривает усиление обороноспособности ключевого американского союзника в Индо-Тихоокеанском регионе.

Реклама

Модифицированные самолеты будут способны летать быстрее и работать дольше, чтобы улучшить готовность к выполнению миссий. Кроме того, эти воздушные суда смогут курсировать на больших высотах для повышения безопасности и обеспечивать проверенное в боях радиолокационное покрытие, что позволит быстрее выявлять и отслеживать угрозы.

L3Harris также сообщила, что коммуникационный комплекс, установленный на самолетах, обеспечит оперативную совместимость с Соединенными Штатами, НАТО и партнерами по коалиции. Это позволит создать сетевое боевое пространство, совместимое с истребителями пятого поколения и более новыми самолетами.

Председатель и генеральный директор L3Harris Кристофер Кубасик заявил, что компания готова поставить передовой флот, который усилит эффективность миссий для ключевого американского союзника. Он отметил важность сотрудничества с Республикой Корея в разработке, тестировании, интеграции и поддержке этой жизненно необходимой возможности на долгие годы. Для реализации проекта L3Harris сотрудничает с компаниями Bombardier, ELTA Systems (дочернее предприятие Israel Aerospace Industries) и Korean Air.

Президент и генеральный директор Bombardier Эрик Мартель отметил, что самолет Global 6500 является идеальным выбором для правительств, которые стремятся модернизировать свои возможности в условиях роста геополитической напряженности, благодаря его надежности и производительности для самых требовательных миссий.

Компания утверждает, что Global 6500 имеет непревзойденную универсальность, сочетая идеальный диапазон, скорость и полевые характеристики. Самолет без модификации имеет впечатляющий радиус действия 6600 морских миль. Он оснащен двигателем Rolls-Royce Pearl, специально созданным для Global 6500, который обеспечивает максимальную скорость M 0.90. Его гладкое крыло Flĕx Wing разработано как воздушный амортизатор, который помогает гасить турбулентность.

Джин Кю Лим, глава аэрокосмического подразделения Korean Air, подчеркнул, что благодаря этому сотрудничеству Korean Air укрепит свои возможности в области модификации, интеграции и технического обслуживания новейших самолетов специального назначения. Он также подтвердил, что компания стремится создать надежный сектор самолетов специального назначения и внести вклад в обороноспособность нации.

Боаз Леви, президент и генеральный директор IAI, резюмировал, что эта команда объединяет мировые и проверенные на практике возможности для предоставления решения AEW&C для Республики Корея.