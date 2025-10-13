Новый самый длинный рейс в мире длится 19 часов 20 минут из-за обхода воздушного пространства России

Новый самый длинный беспересадочный авиарейс в мире длится 19 часов и 20 минут — именно столько времени пассажиры проводят в воздухе, летя из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в аэропорт Фучжоу Чанле в Китае.

Этот маршрут, который обслуживает авиакомпания Xiamen Air дважды в неделю, официально стал самым длинным в мире, превзойдя предыдущий рекорд всего на десять минут. Ранее первенство принадлежало рейсу Singapore Airlines из Ньюарка в Сингапур.

Несмотря на то, что рейс JFK-Фучжоу был введен еще в 2017 году, его отменили в 2020-м, а восстановили в 2024-м. Теперь он длится более 19 часов, и одной из причин такой продолжительности является обход российского воздушного пространства после вторжения России в Украину в 2022 году. Как сообщает Simple Flying, маршрут длиной 8 400 миль мог бы быть на 635 миль короче, если бы авиакомпания использовала более прямой путь. Однако полеты над Арктикой в направлении России пока считаются слишком рискованными.

Фото: simpleflying.com

Xiamen Air, возможно, не долго будет удерживать рекорд. Австралийская авиакомпания Qantas объявила о запуске проекта Sunrise — инициативы, целью которой является соединить восточное побережье Австралии с крупными городами Европы и Северной Америки без пересадок.

В 2019 году Qantas уже протестировала рейс JFK-Сидней продолжительностью 19 часов и 30 минут на самолете Boeing 787−9 Dreamliner. Однако для регулярного обслуживания таких рейсов компания ожидает поставку самолетов Airbus A350−1000ULR, заказанных в том же году. Из-за задержек в производстве и проблем с поставками запуск рейсов перенесен на конец 2026 года, а старт регулярных полетов запланирован на 2027-й.

Впрочем, даже если Qantas реализует свой план, это не гарантирует ей рекорда. В отрасли авиаперевозок продолжительность рейса определяется по так называемому «блочному времени» — запланированному времени между отправлением и прибытием, которое включает резерв на задержки и другие непредвиденные обстоятельства.

Например, фактическая продолжительность рейсов Xiamen Air из JFK в Фучжоу составляет примерно 17 часов, что значительно меньше официально заявленных 19 часов и 20 минут. Поэтому окончательное решение по рекорду будет зависеть от того, как именно будет определена продолжительность будущих рейсов Qantas.

Сейчас Xiamen Air удерживает звание самого длинного беспересадочного рейса в мире, и это свидетельствует о том, как геополитические обстоятельства и технологические достижения влияют на современную авиацию. Сможет ли Qantas превзойти этот результат — покажет время.