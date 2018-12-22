Небесный бегемот. Мимо Земли пролетит астероид необычной формы

Ученые NASA получили три радиолокационных изображения околоземного астероида 2003 SD220 благодаря телескопу Green Bank в Западной Вирджинии.

На радиолокационных изображениях виден астероид длиной не менее одной мили (1,6 км), который напоминает своей формой верхнюю часть бегемота в реке, сообщается на официальном сайте NASA.

Астероид благополучно пролетит мимо Земли в субботу, 22 декабря, на расстоянии около 2,9 миллиона километров. Для сравнения — расстояние между Землей и Луной составляет 384 тыс км. Это будет самый близкий подход этого астероида за последние 400 лет и самый близкий до 2070 года, когда астероид приблизится к Земле немного ближе.

Данные об этом астероиде были получены 15−17 декабря с помощью 70-метровой антенны NASA в комплексе Goldstone Deep Space Communications в Калифорнии, 100-метрового телескопа Green Bank, 305-метровой антенны Вирджинии и Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

Радиотелескоп Green Bank был приемником мощных микроволновых сигналов, передаваемых другими радиотелескопами. Использование одного телескопа для передачи и другого для получения сигнала увеличивает детализацию получаемого изображения.

"Радарные изображения достигают беспрецедентного уровня детализации и сопоставимы с данными, полученными при пролете космического корабля. Наиболее заметной деталью поверхности является выступающий выступ, который, кажется, частично обвивает астероид около одного конца. Высота выступа составляет около 100 метров", — говорит Лэнс Беннер из Лаборатории реактивного движения в Пасадене.

Астероид 2003 SD220 был обнаружен 29 сентября 2003 года астрономами в Обсерватории Лоуэлла Поиск околоземных объектов (LONEOS) в Аризоне. Он классифицируется как "потенциально опасный астероид" из-за его размера и близкого приближения к орбите Земли. Тем не менее, новые измерения дополнительно улучшают понимание орбиты SD220 2003 года, подтверждая, что она не несет угроз для Земли.

"В этом году, благодаря нашим знаниям о медленном вращении SD220 в 2003 году, мы смогли спланировать великолепную последовательность радиолокационных изображений, используя самые большие в стране радиотелескопы", - сказал Патрик Тейлор, старший научный сотрудник Ассоциации космических исследований университетов в Хьюстоне.