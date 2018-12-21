Не забыть коньки. На Марсе сфотографировали ледяное озеро
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Не забыть коньки. На Марсе сфотографировали ледяное озеро

Неземная красота Марса

Фото: ESA

Аппарат Mars Express передал на Землю снимок ледяного озера в кратере Королева недалеко от северного полюса Марса.

Предполагают, что лед в этом озере сохраняется целый год, пишет Science Alert

Наличие жидкой воды на Марсе остается темой, вызывающей большой интерес. Но мы знаем, что на Красной планете много водяного льда и это подтверждают новые снимки с Mars Express, аппарата Европейского космического агентства.

Кратер Королева, образование диаметром 81,4 километра к югу от дюн Олимпии, которые окружают северную полярную шапку. Кратер почти до краев заполнен первозданным льдом круглый год. Такой тип кратера известен как "холодная ловушка".

Дно кратера очень глубокое, чуть более 2 километров. Со дна кратера поднимается купол из водяного льда толщиной 1,8 км и диаметром до 60 км. По объему он содержит около 2200 кубических километров льда, хотя некоторая часть его, вероятно, является марсианской пылью.

"Самая глубокая часть кратера — это своего рода ловушка. Воздух, движущийся по отложениям льда, охлаждается и опускается вниз, создавая таким образом постоянный защитный слой — он и препятствует таянию", - отмечают ученые.

Mars Express, который уже 15 лет находится на марсианской орбите, совершил несколько проходов над кратером Королева в прошлом году, снимая полосы изображения с помощью стереофонической камеры высокого разрешения DSLR. Пять из этих полос были сшиты вместе, чтобы создать коллаж, который показывает кратер во всей его красе с разрешением приблизительно 21 метр на пиксель.

 

Теги:   Кратер Озеро Марс Космос

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