Не помогает. Новое исследование поставило под сомнение пользу витамина D

Крупнейшее в истории клиническое исследование витамина D показало, что ученые заблуждались в отношении существенной пользы от этого вещества.

Исследование проводилось на основе данных о здоровье 500 тысяч человек, пишет Science Alert.

Правительства, в том числе правительство Великобритании, заявляли, что данные о пользе витамина D для здоровья настолько огромны, что каждый взрослый должен принимать его в качестве добавки в течение как минимум шести месяцев в году.

Тем не менее, самое большое в истории клиническое исследование о пользе витамина D в профилактике переломов было проведено на данных 500 000 человек и около 188 000 переломов. Поскольку на уровни витамина D сильно влияют гены, исследователи использовали генетические маркеры для уровней витамина D в крови, чтобы избежать искажений при наблюдениях.

Результаты показали отсутствие связи между уровнями витамина D в течение жизни и риском перелома. Пищевые добавки с витамином D не предотвращают переломы или уменьшение плотности костей, независимо от дозировки. Единственное исключение — некоторые люди, страдающие от остеомаляции, одной из форм рахита.

Это последнее исследование противоречит недавнему мнению правительства Великобритании, но не противоречит предыдущим клиническим исследованиям.

В 2014 году обзор и метаанализ 31 исследования добавок с витамином D не выявил влияния добавнк на переломы. В более позднем метаанализе 33 рандомизированных исследований с участием более 50 000 пожилых людей добавки с кальцием или витамином D не влияли на частоту переломов. Также не было никаких явных преимуществ в отношении мышечной силы или подвижности. Большая часть нашей твердой веры в пользу витамина D пришла из исследований добавок в домах престарелых в 1980-х годах, которые никогда не были воспроизведены и, вероятно, были ошибочными.

По словам ученых из Оклендского (Новая Зеландия) и Абердинского (Великобритания) университетов, их работа ставит точку в вопросе о предполагаемой пользе витамина D в таблетках. Хотя мнение о том, что такие добавки укрепляют кости, широко тиражируется врачами и соцсетями, оно, вероятно, представляет собой очередной миф.

"Здоровые люди должны получать витамин D из небольших доз солнечного света каждый день, а также из пищи, такой как рыба, масло, грибы и молочные продукты", - полагают авторы работы.

Новые исследования должны решить вопрос о том, могут ли препараты витамина D предотвратить другие проблемы со здоровьем. Авторы работы рекомендуют британскому правительству изменить рекомендации по употреблению витамина D.