Мы их теряем. В NASA подтвердили, что кольца Сатурна быстро разрушаются

Новое исследование NASA подтверждает, что Сатурн теряет свои знаменитые кольца с максимальной скоростью, которую допускали ученые.

Кольца притягиваются к Сатурну под действием силы тяжести как дождь из ледяных частиц, пишет Live Science.

Группа ученых из NASA под руководством Джеймса О'Донохью опубликовала новые результаты исследования Сатурна. Выяснилось, что кольца планеты могут исчезнуть уже через 100 миллионов лет.

"По нашим оценкам, этот "кольцевой дождь" идет с такой скоростью, что мог бы заполнить олимпийский бассейн за полчаса. Только этого хватит, чтобы кольца Сатурна исчезли через 300 миллионов лет. Но добавьте к этому измерения кольца аппаратом Cassini, который обнаружил, что в районе экватора они почему-то разрушаются особенно быстро. И получается, кольцам осталось жить менее 100 миллионов лет", - сказал Джеймс О'Донохью из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Результаты нового исследования показали, что возраст колец вряд ли составляет более 100 миллионов лет. В этом случае они могли сформироваться из-за столкновения небольших ледяных спутников на орбите планеты.

Кольца Сатурна - это, в основном, куски водяного льда размером от микроскопических частиц пыли до валунов в несколько метров в поперечнике. Кольцевые частицы оказываются уравновешенными между силой притяжения Сатурна, которая хочет вернуть их обратно на планету, и их орбитальной скоростью, которая хочет выбросить их наружу в космос.

Исследователи, полагаясь на данные наблюдений зондов Voyager и Cassini, смогли сделать выводы относительно возраста колец Сатурна. По мнению специалистов, кольцо С (ширина 17,5 тыс. км) некогда было таким же большим, как и кольцо B (ширина 25,5 тыс. км). Свою массу оно потеряло менее чем за 100 млн лет.

"Нам повезло, что мы можем увидеть систему колец Сатурна, которая, по всей вероятности, находится в середине своего жизненного пути. Однако, если кольца временны, возможно, мы просто упустили возможность увидеть гигантские кольцевые системы Юпитера, Урана и Нептуна", - подчеркнул Джеймс О'Донохью.