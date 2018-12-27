Глупая идея. Астронавт миссии Apollo раскритиковал идею полета к Марсу

Билл Андерс, один из астронавтов миссии "Аполлон-8" 1968 года, полагает, что было бы "глупо" и "почти смешно" отправлять корабль с экипажем на Марс.

Андерс полагает, что NASA может гораздо лучше использовать выделенные на проект время и деньги, пишет Science Alert.

"Каков императив? Что толкает нас на Марс? Я не думаю, что публика заинтересована в этом. Между тем, роботизированные зонды вполне успешно исследуют Марс", - сказал Билл Андерс в недавнем интервью.

Суть аргумента Андерса сводится к тому, что NASA использует порочный круг широко разрекламированных миссий, которые укрепляют имидж агентства, улучшают его финансирование и привлекают талантливых специалистов, с тем чтобы оно могло запускать другие миссии.

Билл Андерс (слева) во время интервью в 2012 году. Фото: Images.nasa.gov

Андерс утверждал, что отправка астронавта на Марс будет доминировать в новостном цикле, но не будет расширять границы практических научных знаний - по сути, это несоответствие между приоритетами NASA и интересами общества.

Кроме того, он подверг критике и саму организацию: "NASA так закостенела, она превратилась в программу для трудоустройства. Многие центры в основном заинтересованы в том, чтобы быть занятыми, и вы не видите никакой общественной поддержки, кроме того, что из налогов им платят деньги".

Отметим, Билл Андерс в составе экипажа Аполлона-8, в который также входили астронавты Фрэнк Борман и Джим Ловелл, стартовал с мыса Канаверал 21 декабря 1968 года. Это был первый пилотируемый старт трехступенчатой ракеты-носителя Сатурн-5 Полет к Луне составил чуть больше 66 часов. Выйдя на окололунную орбиту, корабль сделал 10 облетов вокруг спутника Земли, после чего отправился обратно. На тот момент это было самое далекое место в космосе, куда смогло добраться человечество.

Интересно, что Фрэнк Борман не согласился с доводами своего коллеги по полету в космос.

"Я не так критичен к NASA, как Билл. Я твердо верю, что мы нуждаемся в активном исследовании нашей Солнечной системы, и я думаю, что человек является частью этого. Но думаю, что вокруг Марса много ажиотажа, а это чепуха", - сказал Борман.