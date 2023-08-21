Глава Роскосмоса назвал причину аварии станции Луна-25 21 августа, 20:07 Модель аппарата Луна-25 на российской выставке Армия-2023 (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава российской корпорации Роскосмос Юрий Борисов назвал причину крушения межпланетной станции Луна-25.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

По его словам, авария произошла из-за нештатной работы двигателя. После перехода на режим посадки он проработал 127 секунд вместо 84. В результате, космический аппарат не смог вовремя снизить скорость и врезался в поверхность Луны.

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Борисов рассказал, что уже сформирована межведомственная комиссия, расследующая причины аварии. Ее выводы планируют учесть в дальнейших разработках.

Атоматическую межпланетную станцию Луна-25 запустили из космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Это был первый в современной России запуск миссии на Луну. Автоматическая станция должна была проводить длительные исследования на лунной поверхности.

Луна-25 стартовала 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области РФ и должна была стать первой в истории станцией, которая сядет на южном полюсе Луны 21 августа 2023 года. Ее основными задачами называли отработку мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведку ресурсов. Планировалось, что миссия продлится год.

В ноябре 2018 года Россия заявляла о намерении построить на Луне две обсерватории. Предполагалось, что первым шагом к этому станет запуск аппаратов Луна-25, Луна-26 и Луна-27.

Сайт Naked Science напоминает, что две предыдущие аналогичные российские миссии к другим космическим телам в 1996 и 2011 годах тоже были неудачными.