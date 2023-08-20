Сели в лужу вместо Луны. Россия признала провал космической миссии Луна-25: ее аппарат не смог сесть на спутник и разбился 20 августа, 12:35 Модель аппарата Луна-25 на российской выставке Армия-2023 (Фото:REUTERS/Stringer)

Россия признала провал важного этапа своей новой программы полетов на Луну. Российская автоматическая межпланетная станция Луна-25 впервые со времен СССР должна была долететь до спутника Земли, однако не смогла перейти на предпосадочную орбиту и разбилась.

Об этом 20 августа заявила российская государственная корпорация Роскосмос.

Связь с космическим аппаратом Луна-25 прервалась около 14:57 по московскому времени (совпадает с киевским) в субботу, 19 августа. В это время аппарат должен был выходить на предпосадочную эллиптическую орбиту.

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«Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождения с ним в связь результатов не дали», — признали в Роскосмосе.

Там считают, что после потери связи с Землей Луна-25 перешла «на нерасчетную орбиту», после чего аппарат разбился — «прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны». В Роскосмосе считают причиной провала этой миссии «отклонение фактических параметров импульса [для формирования предпосадочной эллиптической орбиты] от расчетных»

Теперь в РФ официально создают межведомственную комиссию, которая должна исследовать причины космического фиаско.

Луна-25 стартовала 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области РФ и должна была стать первой в истории станцией, которая сядет на южном полюсе Луны 21 августа 2023 года. Ее основными задачами называли отработку мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведку ресурсов. Планировалось, что миссия продлится год.

В ноябре 2018 года Россия заявляла о намерении построить на Луне две обсерватории. Предполагалось, что первым шагом к этому станет запуск аппаратов Луна-25, Луна-26 и Луна-27.

Сайт Naked Science напоминает, что две предыдущие аналогичные российские миссии к другим космическим телам в 1996 и 2011 годах тоже были неудачными.

