С большим отрывом. Лето 2022-го года было самым жарким за всю историю наблюдений

12 сентября, 11:22
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За последние шесть лет, летние температурные рекорды обновлялись целых пять раз. (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

За последние шесть лет, летние температурные рекорды обновлялись целых пять раз. (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Прошедшее лето было самым жарким в истории Европы. Это очередное обновление погодного рекорда, которые в последнее время обновляются с незавидной регулярностью.

Начиная с 2016 года, летние температурные рекорды обновлялись целых пять раз.

По данным программы Коперник, которая управляется Европейкой комиссией и Европейским космическим агентством, средняя температура в августе 2022 года была на 0,8 °C выше по сравнению с 2018 годом (предыдущий рекордсмен). В целом же лето 2022 года было на 0,4 °C теплее лета 2021 года.

Видео дня

Температура с июня по август 2022 года была на 1,34 °C выше, чем исторический средний показатель за 1991−2020 годы, а температура августа была на 1,72 ° C выше средней.

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Несмотря на то, что спутниковые данные собираются всего несколько десятилетий, представитель программы Коперник рассказал, что лето 2022 года определенно было самым жарким, начиная с 1880 года — ранней стадии индустриальной эпохи.

В службе мониторинга атмосферы Коперник (CAMS) отмечают, что в 2022 году уже зафиксировано наибольшее количество лесных пожаров: начиная с января, в Европе сгорели почти 660 тыс. гектаров леса. Кроме того, во Франции зафиксирован наивысший уровень загрязнения от углекислого газа, который выделялся во время лесных пожаров — этот показатель фиксируется, начиная с 2003 года.

В ЕС уже отмечали, что нынешняя засуха на континенте была самой сильной за последние 500 лет. Это лето также было аномально жарким для Северной Америки и Китая.

Для Скандинавии и некоторых частей южной и юго-восточной Европы прошедшее лето наоборот принесло необычно большое количество осадков. В Азии и некоторых регионах Северной Америки были наводнения — наиболее критической ситуация была в Пакистане, где от начавшихся в июне муссонов и паводков погиб 1391 человек, еще 12 722 человека получили травмы.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Европа Лето Глобальное потепление Температурный рекорд Жара в Европе Изменение климата

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