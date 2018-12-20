Долетел. Космический корабль Союз МС-09 с экипажем МКС успешно приземлился

Астронавты Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньон-Чэнселлор успешно вернулись на Землю с Международной космической станции.

Трех членов экипажа космического корабля Союз МС-09 эвакуировали из спускаемого аппарата, сообщает РИА Новости.

Им предстоит пройти так называемый "полевой тест" — выполнить действия для оценки состояния после космического полета. Потом члены экипажа вернутся на родину для прохождения послеполетной реабилитации.

Прокопьев, Герст и Ауньон-Чэнселлор доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления отверстия в обшивке Союза. Это взятые при выходе российских космонавтов в открытый космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека.

В герметике и мазках предполагается найти инородные включения, чтобы определить было ли чем-то закрыто отверстие после сверления. На пластинах будут искать следы от сверла.

Помимо того, Союз привез с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Это был первый подобный эксперимент в истории.

Из-за низкой облачности спасатели не сразу нашли место приземления капсулы. Сейчас капсулу Союза с результатами исследования обшивки взяли под охрану.

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле Союз МС-09. Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.