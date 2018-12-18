Дальше всех. В Солнечной системе нашли новое небесное тело

Команда астрономов обнаружила самый далекий объект из всех, когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе — астероид VG18 2018.

Этот астероид расположен на расстоянии, более чем в 120 раз превышающем дистанцию от Солнца до Земли, сообщает Space.com.

Исследовательская группа дала планете прозвище Farout, хотя ее предварительное обозначение от Международного астрономического союза - VG18 2018. Предварительные исследования предполагают, что это круглая розоватая карликовая планета.

"Все, что мы в настоящее время знаем о VG18 - это его экстремальное расстояние от Солнца, его приблизительный диаметр и цвет. Поскольку VG18 настолько далеко, он вращается очень медленно, вероятно, ему потребуется более 1000 лет, чтобы совершить одно путешествие вокруг Солнца", - заявил Дэвид Толен, исследователь из Гавайского университета, один из авторов открытия.

Впервые Farout был обнаружен с помощью 8-метрового телескопа Subaru на Гавайях в ноябре, а затем в начале декабря были проведены последующие измерения на телескопе Магеллана в Чили, которые подтвердили его существование. Согласно этим наблюдениям, объект, вероятно, имеет ширину около 500 км, что означает, что это сферическая и карликовая планета.

"Это открытие действительно является международным достижением в области исследований с использованием телескопов, расположенных на Гавайях и в Чили, управляемых Японией, а также консорциумом исследовательских институтов и университетов в Соединенных Штатах. С появлением новых широкоугольных цифровых камер на некоторых крупнейших телескопах мира мы наконец-то исследуем границы нашей Солнечной системы, которые на самом деле - далеко за пределами Плутона", - сказал Чед Трухильо, исследователь из Университета Северной Аризоны.

До сих пор ученые не могли обнаружить ни одного объекта, который бы находится от Солнца дальше 100 астрономических единиц (то есть расстояний от Земли до Солнца). Для сравнения — расстояние до Плутона составляет около 34 астрономических единиц.