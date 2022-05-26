99,9% всех видов, когда-либо живших на Земле, уже вымерли. Человечество ждет та же участь? 26 мая, 08:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Мировые лидеры все хуже справляются с растущими угрозами для всего человечества. На фото — разрушенный дом в Бородянке вследствие войны России против Украины (Фото:Maksim Levin / Reuters)

Грядущие десятилетия будут еще более сложными для человеческой цивилизации. До полного вымирания, конечно, вряд ли дойдет, однако людям пора принять новые правила существования в этом мире.



Растущее количество вооруженных конфликтов, глобальное изменение климата, нехватка ресурсов, все более массовый голод и неспешность человечества в исправлении своих ошибок может привести наш мир к беспрецедентным разрушениям. К такому выводу пришел Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем последнем докладе.

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Мировые лидеры все хуже справляются с растущими угрозами для человечества, которые постепенно начинают переплетаться между собой и становятся одним большим дамокловым мечом, который висит над нашей цивилизацией.

Какие угрозы нависли над человечеством?

После распада СССР количество вооруженных столкновений и угроза глобального конфликта резко уменьшилась. Однако такой баланс продержался всего 20 лет.

С 2010-го по 2020-й год количество вооруженных конфликтов между государствами практически удвоилось, равно как и количество погибших в результате боевых столкновений. Количество беженцев также увеличилось вдвое — за этот период от войн бежали более 80 млн человек.

А в 2021 году военные расходы превысили 2 триллиона долларов. Прокси-войны, соперничество между странами-лидерами и новые влиятельные геополитические игроки — все это делает невозможным достижения мира во всем мире. «Еще до российского полномасштабного вторжения в Украину геополитика становилась все более сложной. Особенно выделяются все более холодные отношения между Китаем и некоторыми западными державами, особенно США», — пишут исследователи SIRPI.

Не лучше ситуация обстоит и с экологией. Около четверти всех существующих на Земле видов находятся под угрозой исчезновения, качество почвы становится все хуже, численность насекомых, опыляющих растения, быстро сокращается, а человечество до последнего эксплуатирует природные ресурсы.

Изменение климата приводит к тому, что средняя температура всей планеты неустанно растет, ураганы, пожары, бури и периоды сильной жары становятся все более частыми и интенсивными. Это негативно влияет на урожайность и, как следствие, делает проблему глобального голода еще более насущной.

Доклад приводит примеры взаимодействия этих двух кризисов по всему миру. К примеру, в Сомали продолжительная засуха в сочетании с бедностью и слабым правительством приводят к тому, что люди вступают в экстремистскую группировку аш-Шабаб.

Изменения климата влияют на урожай в Центральной Америке. В сочетании с постоянным насилием со стороны большого количества банд и коррупцией правительств, это подталкивает людей мигрировать в США — часто не совсем законным путем.

Серия антиправительственных протестов, известная как Арабская весна, возникла из-за целого ряда факторов, где, помимо коррупции, диктатуры и нищеты свою роль также сыграл неурожай зерна из-за тепловой волны, из-за чего резко выросли цены на еду. Люди не могли прокормить себя, а правительства не справлялись с кризисом своих (часто далеко не идеальных) политических систем, что привело к массовым восстаниям на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Исследователи отмечают, что все больше вооруженных конфликтов возникают на базе сразу нескольких кризисов, которые перемешиваются между собой и создают одну большую комплексную проблему. Однако, как мы видим сейчас, это может действовать и в обратную сторону.



Война России против Украины поставила под угрозу мировые поставки пшеницы, ведь Украина производит треть пшеницы в мире. Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Цены на продовольствие могут вырасти на 20−30%.

Основными жертвами этого кризиса могут стать бедные страны, что в итоге повлияет и на политическую ситуацию. В конце-концов, голод может привести к серии новых восстаний и вооруженных конфликтов — и в добавок к одной большой войне в Украине мир получит еще сразу несколько локальных конфликтов, контролировать которые будет намного сложнее, чем раньше.

Можем ли мы умереть

99,9% всех видов, когда-либо живших на Земле, уже вымерли, пишет в своей колонке палеонтолог Ник Лонгрич. Поэтому, с точки зрения статистики, вымирание человечества — это не вопрос «возможно ли»; скорее правильнее спрашивать «когда это произойдет?».

Кроме того, у человечества есть сразу несколько уязвимых мест, которые затруднят выживание вида во время крупномасштабной катастрофы: людей много, а значит нам нужно много пищи и ресурсов для выживания; кроме того, мы живем относительно длинную жизнь, но при этом не так активно размножаемся, отмечает Лонгрич.

Однако мы не так уж безнадежны. Мы можем учиться, адаптироваться, менять свой рацион так, как этого не могут делать практически никакие другие виды — в общем, человек умеет приспосабливаться к любым условиям, даже самым сложным.

Дилемма Коллингриджа гласит, что нам сложно предсказывать последствия технологического развития, когда технология только разрабатывается; однако когда она уже создана, нам все сложнее контролировать последствия ее работы.

Примером сложности предсказания последствий является развитие искусственного интеллекта, вокруг которого ученые до сих пор строят тысячи различных гипотез — от того, как он поможет нашей науке и спасет человечество от различных болезней, энергетического и климатического кризисов, до того, как ИИ в итоге погубит человеческую цивилизацию. На другой стороне дилеммы у нас есть автомобили, из-за которых в ДТП погибают миллионы людей ежегодно, однако мы продолжаем ими пользоваться.

Дилемма будет «уравновешиваться», пока не появится нечто настолько разрушительное, что у нас не будет шанса совершить ошибку и исправить ее. Применение ядерного оружия в современном мире является именно таким шагом — катастрофа, порожденная ядерной войной, вряд ли уничтожит буквально все человечество, однако оставит очень небольшие шансы для выживания большинства людей.

Бостонский Институт будущего жизни, в консультативный совет которого входят множество ученых со всего мира, в частности из Массачусетского технологического института, Гарвардского и Кембриджского университетов, а также Илон Маск и Морган Фримен, рассматривает четыре угрозы, которые могут поставить нашу цивилизацию под угрозу вымирания: искусственный интеллект, изменение климата, ядерное оружие и биотехнологии. Чтобы контролировать эти угрозы, институт доносит их опасность до членов правительств по всему миру, чтобы те позаботились о мерах безопасности заблаговременно.

Однако пока все эти разговоры остаются разговорами. Как и в случае с войной, для большинства людей эти угрозы остаются чем-то далеким и абстрактным, непонятной формой угрозы, на которую «лично я» не может повлиять. И не стоит винить за это людей — это нормальная защитная реакция человека. Другое дело, что те, кто действительно может действовать, должны осознавать масштаб угроз, нависающих над нами в сложившейся реальности.

Что же нам делать?

Исследователи из SIPRI отмечают пять принципов, которыми должны руководствоваться люди, принимающие важные решения:

Действовать нужно уже сейчас и на перспективу. Лучше решить потенциальную проблему в зародыше, чем разгребать ее последствия;

выживание и процветание зависит от сотрудничества, которое должно выйти на новый уровень, чтобы успешно противостоять вызовам современного мира;

«ожидайте неожиданного» — мир должен быть готов к тому, что придется меняться и адаптироваться. «Как раньше» уже никогда не наступит и не нужно пытаться его вернуть;

переход к экологически устойчивым сообществам должен быть исключительно мирным — никакие « экологические войны во благо» нашей цивилизации не нужны;

экологические войны во благо» нашей цивилизации не нужны; процессы принятия решений, от Организации Объединенных Наций до общественных проектов, должны обязательно учитывать мнение людей, которых обсуждаемая проблема затрагивает больше остальных.

Аналитики института приводят отличный аргумент о том, как правительства некоторых стран действовали во время пандемии COVID-19: вместо того, чтобы решать проблему, они пытались заработать политические баллы для себя и своих партий, часто действуя вопреки советам ученых, распространяя конспирологию и популистские месседжи вместо того, чтобы принимать сложные решения. Примерно так действуют некоторые страны и в отношении войны — в надежде, что до их территорий рука России не дотянется, они всячески тормозят военную и экономическую помощь Украине, прикрываясь словами об интересах своего народа.

В новой реальности страны не могут действовать по-отдельности, чтобы справиться с какой-либо проблемой — будь то проблема экологии, затрагивающая весь земной шар или война в Украине, которая, якобы, затрагивает только Украину. Мы уже не можем перекладывать ответственность.

По словам авторов, цель их доклада не в том, чтобы вызвать у читателей приступ отчаяния. Он создан, чтобы показать политикам реальность, в которой мы существуем, а также открыть путь к решению проблем, с которыми сталкивается человеческая цивилизация прямо сейчас, и с которыми столкнется в будущем.

И тогда, возможно, мы сумеем попасть в тот самый 0,01% выживших видов, которые продолжают свою жизнь на Земле.



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