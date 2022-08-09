История на наших глазах. В NASA наконец определились с датой запуска Лунной миссии — вот, чего нам стоит ожидать 9 августа, 08:03 Эксклюзив НВ Запуск миссии Артемида-1 изначально планировали еще на 2018 год. Различные финансовые, технические и бюрократические проблемы затормозили лунную программу (Фото:NASA)

В NASA подтвердили планы запустить миссию Артемида-1 (Artemis I) 29 августа. Это первый тестовый полет космического корабля, на борту которого астронавты отправятся на Луну в 2025 году.



«Мы уходим, как и пришли, и как даст Бог, вернемся — с миром и надеждой для всего человечества», — сказал американский астронавт Юджин Сернан, покидая Луну в 1972 году.

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Он до сих пор является последним человеком, который ходил по поверхности спутника Земли.

В рамках миссии Артемида американцы рассчитывают вновь высадиться на Луне в 2025 году и обустроить лунную орбитальную станцию в 2027 году. Она будет использоваться для изучения Луны, а в будущем — как место для пересадки астронавтов, которые летят на Марс.

Это перспектива не такого уж и далекого, но все-таки будущего. Прямо сейчас инженеры NASA активно занимаются первой фазой Артемиды — миссии, в рамках которой запланирован беспилотный полет космического корабля Орион на американской ракете-носителе Space Launch System (SLS).

Затем будет первый полет ракеты с экипажем — миссия Артемида-2 предварительно запланирована на 2023 год. Космический корабль облетит Луну и вернется на Землю. А уже в 2025 должен состояться первый полет с высадкой на Луну — астронавты проведут там неделю, прежде чем вернуться домой.

Изначально запуск миссии Артемида-1 планировали на 2018 год. Затем было шесть переносов — и вот, наконец, в NASA подтвердили новую дату. Саму высадку людей на Луну уже перенесли на 2025 год.

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