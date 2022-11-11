Победа коммунизма? Как и почему Китай опередил США в космической гонке

11 ноября, 08:03
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Запуск ракеты-носителя Чанчжен-5Б, которая доставила последний модуль на китайскую космическую станцию, что позволило завершить строительство одного из самых амбициозных проектов КНР в космосе. (Фото:China Daily via REUTERS)

Запуск ракеты-носителя Чанчжен-5Б, которая доставила последний модуль на китайскую космическую станцию, что позволило завершить строительство одного из самых амбициозных проектов КНР в космосе. (Фото:China Daily via REUTERS)

Автор: Кирилл Чеботарев

Китай не планирует постоянно смотреть на своего геополитического соперника снизу вверх. Новые космические достижения и проекты КНР показывают, что страна уже опережает США в некоторых аспектах исследования космоса.

На протяжении всей истории изучения человечеством космоса, наиболее активными участниками исследований были США вместе со своими союзниками — странами Европы, Японией и Канадой.

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Был также СССР, чье место заняла Россия. Правда, ее космическая программа в последнее время не просто остановилась, а стремительно приближается к упадку.

Страны вроде Индии и Южной Кореи также развивают свои возможности в космосе. Однако им еще очень далеко до Китая — нового регионального (а, возможно, и мирового) космического лидера.

За последнее десятилетие китайская космическая программа совершила большой рывок, и теперь КНР стала серьезным претендентом на то, чтобы составить конкуренцию США в космосе.

Теги:   США Китай Космос МКС Луна Астронавт Ракета-носитель Орбитальная станция орбитальная станция Тяньгун

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