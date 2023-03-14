У ChatGPT есть возможность влиять на политические предпочтения людей — за какие партии он агитирует?

14 марта, 20:03
Эксклюзив NV
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Развитие искусственного интеллекта повлияет на большинство аспектов нашей жизни, особенно на политику. Задумываться об этом стоит уже сейчас. (Фото:коллаж NV)

Развитие искусственного интеллекта повлияет на большинство аспектов нашей жизни, особенно на политику. Задумываться об этом стоит уже сейчас. (Фото:коллаж NV)

Автор: Кирилл Чеботарев

Ученые обнаружили, что чат-боты на основе разговорного искусственного интеллекта могут быть очень эффективными в убеждении людей по политическим вопросам. Другая команда ученых исследовала политические предпочтения ChatGPT и выяснила, за какие партии он голосовал бы на выборах.

Бурный всплеск развития разговорного искусственного интеллекта уже изменяет общественное восприятие этой технологии.

Уже скоро чат-боты на основе искусственного интеллекта будут повсюду. Meta, Spotify, Discord, Boeing, Binance — все больше компаний вступают в эту погоню за искусственным интеллектом.

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В Google уже поняли, что начинают проигрывать гонки за ИИ союза OpenAI и Microsoft. В скором времени компания готовится представить собственную версию чат-бота Bard. Да, пока есть много вопросов относительно его эффективности работы, поскольку Bard допустил ошибку даже в ходе своей презентации. Однако в Google активно занимаются направлением ИИ, поэтому можно быть уверенными, что их система начнет активно развиваться.

ChatGPT стал не просто одним из самых успешных маркетинговых шагов в истории компании OpenAI — он показал широкой аудитории, как искусственный интеллект изменит наши жизни.

СМИ, ІТ, образование, наука, промышленность, обычные пользователи — влияние искусственного интеллекта станет ощутимым буквально всюду; сейчас мы находимся только в начале этой трансформации.

Однако одной из важнейших сфер, на которую повлияет развитие искусственного интеллекта, — политика. Поскольку языковые модели ИИ постепенно становятся более совершенными, их потенциальное влияние на политический дискурс становится все более актуальным вопросом. Конечно, далеко не все применения ИИ в политике опасны — технологии позволят проводить более качественные опросы и легальные политические кампании, однако уже сейчас стоит думать о другой стороне медали.

Теги:   Искусственный интеллект Ученые Голосование Политические партии Научные исследования Чат-бот ChatGPT

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