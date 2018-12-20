Теперь переписка. Facebook попала в очередной скандал

Компания Facebook признала, что предоставляла крупным технологическим компаниям доступ к личным данным пользователей, в том числе - к переписке.

Социальная сеть выбрала необычную линию защиты: ее представители уверяют, что "чтение сообщений не было приоритетом", пишет Gizmodo.

Вице-президент Facebook по сотрудничеству Име Арчибонг написал в блоге в среду, что, хотя гигант социальных сетей "обвиняется в раскрытии личных сообщений людей партнерам без их ведома", это "не соответствует действительности".

Арчибонг отметил, что администрация Facebook "работала с четырьмя партнерами над интеграцией возможностей передачи сообщений в их продукты". По его словам, это позволяло пользователям обмениваться сообщениями из других приложений с лицами из списка друзей в Facebook.

Как подчеркнул Арчибонг, это было возможно только если пользователи заходили в указанные приложения, используя свои аккаунты в Facebook. Он пояснил, что, в частности, таким образом "люди могли отправлять сообщения друзьям о том, что они слушают в Spotify или смотрят в Netflix, раскрывать свои папки в Dropbox или получать чеки о переводе средств через приложение Royal Bank of Canada". Арчибонг отметил, что указанные практики "осуществляли в экспериментальном режиме и их прекратили уже почти три года назад".

Сеть признала, что компоненты программы для сервиса остались, потенциально позволяя разработчикам иметь доступ к личной информации пользователей.

Вице-президенту Facebook пришлось выступить с таким заявлением после отчета Times о том, что компания разрешила Spotify, Netflix и Королевскому банку Канады "читать, писать и удалять личные сообщения пользователей, а также видеть всех участников чатов - привилегии, которые, казалось, выходят за рамки того, что нужно компаниям для интеграции Facebook в свои системы".

Похоже, что теперь Facebook занимает линию защиты, что просмотр личных сообщений пользователей не был приоритетом для компаний.

"Ни одна третья сторона не читала ваши личные сообщения и не писала сообщения вашим друзьям без вашего разрешения. Многие СМИ говорят о том, что мы отправляли ваши личные сообщения партнерам, что неправильно", - сказал Арчибонг.

Тем не менее, очевидно, что партнеры Facebook получали доступ к информации пользователей, а социальная сеть — новых участников, а также повышала вовлеченность пользователей, что приводило к доходам с рекламы.