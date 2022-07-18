Вакансия мечты? The Pokémon Company ищет «историка», чтобы создать музей и архивы, посвященные Покемонам

18 июля, 13:27
Общее количество покемонов скоро достигнет тысячи (Фото:Thimo Pedersen / unsplash)

Общее количество покемонов скоро достигнет тысячи (Фото:Thimo Pedersen / unsplash)

The Pokémon Company планирует создать внутренние архивы. Поэтому в компании приступили к поиску архивариуса-фаната покемонов.

Архивариус будет «проводить инвентаризацию, писать правила, обрабатывать, каталогизировать, сохранять и выполнять другие обязанности, которые помогут создать и развить первый внутренний архив компании с нуля». Все это — за достойное вознаграждение: от $77000 до $118000 в год.

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Все, кто подаются на вакансию, должны знать всю историю Покемонов — сейчас существует целых восемь разных поколений; девятое выйдет в конце 2022 года. Таким образом, общее количество покемонов достигнет более 1000. Кроме того, существуют тысячи различных игровых карточек, сотни эпизодов аниме, десятки различных игр, а также несколько фильмов, посвященных покемонам.

Компания планирует создать «внутреннее физическое хранилище», а также «цифровые хранилища» для архивов. Новый сотрудник должен будет заняться не только организацией этих архивов, но и организовать схемы описательных метаданных для удобного поиска, создать протокол безопасности для музея. Параллельно архивариус будет помогать компании закупать артефакты, посвященные покемонам.

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Теги:   Музей Работа Вакансии Архив Вакансия Покемоны

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