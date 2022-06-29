Мам, это для учебы. В Польше в школьную программу добавили видеоигру

29 июня, 11:05
Скриншот из видеоигры This War of Mine (Фото:gov.pl)

Скриншот из видеоигры This War of Mine (Фото:gov.pl)

Во внеклассную школьную программу Польши добавили симулятор выживания This War of Mine.

Министерство науки и высшего образования Польши включило видеоигру This War of Mine польской студии 11 bit studios в программу внеклассного чтения. Это произошло в рамках инициативы Игры в образовании.

Видео дня
https://twitter.com/MEIN_GOV_PL/status/1541419506928685056

Польские власти подготовили план уроков, 62-страничную информационную брошюру и сборник Прощание с Марией. Рассказы писателя Тадеуша Боровского, посвященные демонстрации жизни в оккупированном городе.

Среди прочего там есть различные вопросы по игре, задания для учеников, а также предполагаемые выводы, к которым должны прийти ученики после лекций, посвященных игре.

В This War of Mine игрок должен управлять группой обычных людей, которые пытаются выжить в оккупированном городе.

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Теги:   Польша Школа Видеоигры Ученик Школьная программа

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