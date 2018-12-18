Переманили. Дизайнер Tesla перешел на работу в Apple

Дизайнер Эндрю Ким, который спроектировал салон Tesla Roadster 2, Semi, S, X, Y и 3, а также участвовавший в создании интерфейса Windows 10, перешел работать в Apple.

Переход Эндрю Кима, безусловно, вернет к жизни слухи о том, что Apple снова работает над собственным автомобилем, сообщает The Verge.

Его профиль в LinkedIn говорит, что он присоединился к компании в декабре этого года, а его Instagram подтверждает, что его первый день работы в Apple Park был в прошлый вторник.

Эндрю Ким обрел известность благодаря искусному переосмыслению языка дизайна Microsoft. После трех с половиной лет в компании, Ким перебрался в Tesla. В интервью, опубликованном в 2017 году, Ким сказал, что его внимание в Tesla было сосредоточено на проектировании пространства внутри Model 3.

По имеющимся сведениям, Apple проявляла интерес к автономным автомобилям в течение многих лет, но, как сообщается, она закрыла команды, работающие над физическим аппаратным обеспечением автомобиля, еще в 2016 году, чтобы сосредоточиться только на программном обеспечении для самостоятельного вождения. С тех пор тестовые автомобили Apple представляли собой серийные авто, на которые устанавливали новое оборудование.

Тим Кук недавно пояснил, что амбиции компании шире, чем автомобили, подчеркнув важность "автономных систем". Тем не менее, Кима наняли спустя всего несколько месяцев после того, как главный инженер Tesla, Дуг Филд, вернулся в Apple.

Ким и Филд - только двое из сотрудников, которые перешли из Tesla в Apple в этом году. В августе CNBC сообщила, что Apple наняла десятки бывших сотрудников Tesla. Таким образом, Apple, возможно, вернулась к разработке собственного автомобиля.

Конечно, вполне возможно, что Ким, с его опытом разработки пользовательского интерфейса для Microsoft, просто может работать над пользовательским интерфейсом любого программного обеспечения для самостоятельного вождения, которое Apple планирует продавать автопроизводителям.