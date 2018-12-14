Неудачный год. Эксперты отчитались о падении продаж смартфонов

Согласно прогнозам, поставки смартфонов в 2018 году продолжат снижаться, но все же возобновят рост в 2019 году.

В 2018 году должно быть продано примерно на 3% меньше смартфонов, чем в 2017, говорится в отчете аналитической группы IDC.

Несмотря на то, что продолжающаяся торговая война между США и Китаем ставит отрасль в тупик, эксперты IDC по-прежнему считают, что разработки на развивающихся рынках, в сочетании с потенциалом 5G и новыми форм-факторами продуктов, вернут рынок смартфонов к положительному росту.

Ожидается, что поставки смартфонов сократятся до 1,42 млрд единиц в 2018 году по сравнению с 1,47 млрд в 2017 году. Однако IDC ожидает, что годовой рост поставок составит 2,6% уже в 2019 году. В долгосрочной перспективе прогнозируется, что поставки смартфонов достигнут 1,57 млрд единиц к 2022 году.

С географической точки зрения китайский рынок, на который приходилось 30% от общего объема поставок смартфонов в 2017 году, наконец, демонстрирует признаки восстановления. Прогнозируется, что США также вернутся к положительному росту в 2019 году ( до 2,1% в годовом исчислении) после падения в 2018.

Несмотря на то, что 2018 год оказался ниже ожиданий, мировой рынок смартфонов намерен перейти к более крупным экранам и устройствам ультрасовременного уровня. Все крупные игроки расширили свои портфолио с помощью больших экранов и смартфонов более высокого класса.

"Учитывая то, что многие крупные мировые компании сосредоточены на выпуске высококачественных продуктов, надеясь привлечь потребителей, желающих обновить свои продукты на основе устройств премиум-класса, мы можем ожидать прямой конкуренции в этом сегменте в течение праздничного квартала и 2019 года. Она будет исключительно высокой", - говорит Сангитика Шривастава, старший аналитик-исследователь IDC.

Эксперты по прогнозам отмечают популярность устройств с большими экранами. В этом году моделей с экранами размером 5,5 дюйма и более будет отгружено 947,1 млн штук, что соответствует 66,7% рынка. В 2017 году их было выпущено 623,3 млн штук, что соответствовало 42,5% рынка.

"Понимание того, что мы считаем так называемым смартфоном нормального размера, резко изменилось за несколько коротких лет, и хотя мы расширяем границы благодаря устройствам без рамок, большой переход на гибкие экраны еще больше проверит наше воображение. Несмотря на то, что эта категория устройств все еще находится на стадии становления и не будет распространена в будущем году, интересно видеть изменения в стандартном моноблоке, который мы все так привыкли носить", - сказала Мелисса Чау, заместитель директора по исследованиям мобильных устройств IDC.