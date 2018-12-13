Не пошло. Samsung закрывает одну из фабрик в Китае

Samsung закрывает завод по производству мобильных телефонов в Тяньцзине, поскольку доля компании на китайском рынке резко падает.

При этом производственные расходы корейского гиганта растут, сообщает китайское издание South China Morning Post.

Завод, известный как Tianjin Samsung Electronics Telecommunication, был одним из двух предприятий по производству мобильных телефонов, с которыми компания работает в материковом Китае. Другой находится в Хуэйчжоу, провинция Гуандун.

Корейский технологический гигант подтвердил закрытие в среду после того, как региональные китайские СМИ сообщили, что работники завода рассказали в социальных сетях, что получили устное уведомление о том, что их работа прекратится 31 декабря 2018 года. По данным компании, в прошлом месяце на объекте TSTC было занято 2600 человек.

"В рамках постоянных усилий по повышению эффективности наших производственных мощностей Samsung Electronics пришла к трудному решению прекратить деятельность Тяньцзиньской компании Samsung Electronics Telecommunication (TSTC). Мы стремимся предоставить справедливый и разумный компенсационный пакет", - говорится в сообщении Samsung.

Компания Samsung занимала 1 место в Китае с 20 процентами рынка в 2013 году, но упала до менее 1 процента в этом году, поскольку столкнулась с острой конкуренцией со стороны китайских производителей, включая Huawei Technologies, Xiaomi и даже небольших брендов, таких как OnePlus.

Пять лет назад корейский бренд считался лидером в области технологий и дизайна среди молодых китайцев, но за последние два года ни одна модель Samsung не попала в список 10 самых продаваемых телефонов Китая. Технический гигант, однако, подчеркнул важность китайского рынка даже после решения закрыть завод в Тяньцзине.

"Китай остается важным рынком для Samsung, и мы активно участвуем в экономической политике Китая, способствуя росту производства компонентов. Мы будем продолжать предоставлять превосходные продукты и услуги для потребителей в Китае", - говорится в заявлении.