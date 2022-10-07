Эксперт проснулся. Илон Маск выступил с новым геополитическим предложением
Маска все активнее заносит в геополитические вопросы (Фото:REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Илон Маск предложил сделать Тайвань административным районом КНР по образцу Гонгонга и Макао.
В своем интервью The Financial Times мильярдер предположил, что конфликт США с Китаем по поводу Тайваня «выглядит неизбежным». Чтобы предотвратить это, Маск предложил пойти на уступки Китаю.
«Моя рекомендация… создать особую административную зону для Тайваня была бы приемлемой, однако не удовлетворит всех. Я думаю, у них была бы возможность договориться на лучших условиях, чем в Гонконг», — сказал Маск.
Миллиардер предполагает, что в случае войны между США и Китаем мировая экономика просядет на 30%.
Ранее Илон Маск предложил провести референдумы в Луганской и Донецкой областях, а также отдать России Крым. После этого он опубликовал карту политических предпочтений украинцев десятилетней давности в попытке доказать, что многие в Украине любили Россию.