Эксперт проснулся. Илон Маск выступил с новым геополитическим предложением

7 октября, 18:11
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Маска все активнее заносит в геополитические вопросы (Фото:REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Маска все активнее заносит в геополитические вопросы (Фото:REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Илон Маск предложил сделать Тайвань административным районом КНР по образцу Гонгонга и Макао.

В своем интервью The Financial Times мильярдер предположил, что конфликт США с Китаем по поводу Тайваня «выглядит неизбежным». Чтобы предотвратить это, Маск предложил пойти на уступки Китаю.

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«Моя рекомендация… создать особую административную зону для Тайваня была бы приемлемой, однако не удовлетворит всех. Я думаю, у них была бы возможность договориться на лучших условиях, чем в Гонконг», — сказал Маск.

Миллиардер предполагает, что в случае войны между США и Китаем мировая экономика просядет на 30%.

Ранее Илон Маск предложил провести референдумы в Луганской и Донецкой областях, а также отдать России Крым. После этого он опубликовал карту политических предпочтений украинцев десятилетней давности в попытке доказать, что многие в Украине любили Россию.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

Теги:   США Китай Тайвань Илон Маск

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