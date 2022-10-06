Опять опозорился. Илон Маск опубликовал карту политических предпочтений украинцев десятилетней давности 6 октября, 10:25 Илон Маск погрузился в изучение политических предпочтений украинцев (Фото:REUTERS/Joe Skipper/File Photo)

Миллиардер, недавно призывавший к проведению референдумов в Луганской и Донецкой областях, а также уговаривавший отдать России Крым, снова вернулся к украинскому вопросу.

На этот раз Маск опубликовал в своем Twitter карту электоральных настроений украинцев по итогам парламентских выборов 2012 года. Согласно ей, большинство округов, особенно, расположенных на востоке и юге страны, проголосовало за пророссийскую Партию регионов. Чуть меньше — за Батькивщину, которая набрала голоса в центральных и западных областях.

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В отдельных округах победили Свобода и коммунисты.

При этом Маск решил сгладить впечатление от своего твита, добавив: «Очевидно, далеко не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотел присоединиться к России».

Также Маск уточнил, что Херсон и Запорожская область «почти наверняка не хотели входить в состав Российской Федерации». Эти регионы были нужны для обеспечения сухопутного моста к Крыму, а также его водоснабжения.

В комментариях началось бурное обсуждение.

Традиционно защищающий Украину Пол Массаро опубликовал карту голосования украинцев на референдуме за независимость 1991 года. Как известно, тогда все регионы проголосовали в поддержку суверенитета Украины.

Другой пользователь опубликовал карту электоральных предпочтений 2019 года. Согласно ей, в большинстве регионов, в том числе, восточных и южных, лидировал Владимир Зеленский.

Помимо того, в комментариях к скандальному твиту появилось множество фотожаб от осуждающих Маска пользователей соцсети.