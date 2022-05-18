Как поменять российскую выдачу в Google и Youtube на украинский — пошаговая инструкция со скриншотами 18 мая, 12:31 Цей матеріал також доступний українською Как украинизировать Google и Youtube (Фото:REUTERS/Виячеслав Ратынский)

Многие украинцы после полномасштабного вторжения России на территорию Украины решили изменить свои языковые привычки. Однако борьба с алгоритмами Google и Youtube — задача не из простых. Но это реально.



Платформы активно продвигают русскоязычный контент, даже когда сам запрос введен на украинском. Украинская блогерша Катерина Ятель в своем Twitter поделилась своей инструкцией по украинизации Google и Youtube. НВ адаптировал ее и со скриншотами показывает каждый шаг по дерусификации платформ.

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Сначала заходим в Настройку поиска в Google.

Фото: скриншот НВ

Выбираем раздел Языки

Фото: скриншот НВ

Удаляете отображение продуктов Google по умолчанию, выбираете украинский (для этого нажмите на поле Показать подробнее). В разделе Сейчас результаты поиска отображаются на таких языках, кроме украинского можно добавить также английский или другой удобный для вас язык.

Фото: скриншот НВ

Зайдите в свой аккаунт Google. Перейдите на вкладку Личная информация.

Фото: скриншот НВ

Перейдите к блоку Общие настройки в интернете, выберите Язык.

Фото: скриншот НВ

Если в списке есть русский язык, вы можете удалить его и добавить те, которыми пользуетесь. Рекомендуем также исключить функцию Автоматически добавлять языки, поскольку, если Google увидит, что вы понимаете русский язык, алгоритмы могут позже добавить его без вашего ведома.



Фото: скриншот НВ

Можете также очистить кэш и историю просмотров — это рекомендация от Google, делать это необязательно. Для тех, кто хочет — нажмите Ctrl+H — Очистить историю; для удаления кэша инструкция здесь.

Во время будущих поисков вы можете нажать кнопку Инструменты и выбрать свои языки для выдачи результатов поиска. «Мгновенно вся эта история не подействует. Какое-то время вам придется терпеть русскоязычную выдачу», — отмечает Ятель.

Фото: скриншот НВ

Еще один вариант подсказал пользователь Станислав Бондер — установить расширение «Лагідна українізація».

Кроме того, русский язык можно удалить со своего смартфона. Для этого пользователям iOS нужно перейти в общие настройки и кликнуть Язык и регион. Пользователи Android должны войти в Настройки — Общее управление — Язык.

Как удалить русскоязычную выдачу в Youtube

С этой платформой борьба получится немного сложнее, предупреждает блогерша, поскольку на Youtube нет возможности выбирать язык.

Чтобы украинизировать свою ленту, нужно будет поработать чуть больше нескольких минут. Необязательная но действенная часть плана — зайти в историю просмотров и удалить все русскоязычные видео самостоятельно. Так алгоритмы поймут, что вы «не смотрели» русские видео и начнет менее активно их предлагать.

Фото: скриншот НВ

Также можно отписаться от всех русскоязычных каналов и кликать Не интересует и Не интересует канал, если Youtube предлагает вам такое видео. Эту процедуру нужно будет повторять несколько дней или даже недель, чтобы платформа поняла, что вам не интересны видео на русском. После этого ваша лента Youtube полностью дерусифицируется.

Фото: скриншот НВ

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