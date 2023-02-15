Айтишники жалуются, копирайтеры разводят руками. 10 задач, которые вы можете передать искусственному интеллекту уже сейчас 15 февраля, 20:03 Искусственный интеллект может помочь раскрыть вашу производительность (Фото:НВ)

Технологии искусственного интеллекта переживают настоящий бум благодаря ажиотажу вокруг чат-бота ChatGPT. Однако это далеко не единственный интересный инструмент.

За прошлый год разговоры об искусственном интеллекте очень активизировались. Начало 2023 только усилило эту тенденцию.

Если раньше все разговоры о том, как ИИ заменит людей были только разговорами, теперь это постепенно становится частью нашей реальности. И если раньше мы говорили об этом в контексте автоматизации рутинной работы, то под удар попали и представители креативных профессий — как, например, художники.

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Нейросети уже умеют создавать код, писать стратегии для бизнеса, создавать тексты и даже рисовать картины.

Однако на самом деле говорить о том, что ИИ заберет у вас работу уже завтра пока еще рано. Здесь нужно подходить с другой стороны — нейросети и чат-боты скорее трансформируют многие профессии, но не заменят людей. Более того, некоторые из профессий трансформируются в нечто новое, что в будущем откроет интересные перспективы для развития рынка труда.

Почему бы не использовать преимущества, которые предлагает ИИ и не трансформировать свою работу сейчас? Возможно, вы сможете улучшить результаты или производительность. Возможно, автоматизируете некоторые процессы, что позволит вам больше времени уделять другим направлениям или саморазвитию. А возможно, вы просто хотите попробовать что-то новое.

NV собрал список инструментов, работающих на основе искусственного интеллекта, которые могут вас заинтересовать. И нет, разгаданного ChatGPT здесь не будет — подробнее почитать о нем можете здесь. Сразу отметим, что большинство этих инструментов работают не бесплатно. Однако все они дают пробную версию, которая поможет вам определиться, стоит ли инструмент ваших денег.