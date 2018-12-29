Десять возможностей вашего Android-смартфона, о которых вы не знали

Автор Сергей Депутат

В Android встроено столько функций, что обо всех знать просто невозможно. НВ рассказывает про самые полезные из них.

Если вы думаете, что пользуетесь функционалом своего смартфона на 100%, вот 10 доказательств того, что нет.

Голосовой ассистент Google

Эта функция превратит ваш смартфон в голосовой помощник Google Home. Его можно попросить включить музыку, попросить рассказать погоду, рецепт, интересный факт, отправить сообщение, сделать звонок, запись в календарь и выполнить еще десятки команд.

Для того чтобы его активировать нужно зайти в Настройки-Система и Устройство-Дополнительно-Язык и ввод-Голосовой ввод и активируйте функцию Voice Match. Чтобы ее активировать у вас должен быть выбран Английский или русский языки ввода. С украинским ассистент Google пока не работает.

Превратить телефон в пульт

Если в вашем смартфоне есть инфракрасный модуль, вы можете превратить его в пульт управления для телевизора, кондиционера, проектора или любой другой техники в вашем доме. Все что нужно, это установить приложение из категории Remote Control. В нем нужно выбрать тип и модель устройства. Мой знакомый использовал его, чтобы включать и выключать кондиционер в номере отеля.

Удаленный доступ к компьютеру и другим устройствам на Android

Для того, чтобы управлять компьютером или другим гаджетом со смартфона нужно установить на них надстройку Удаленный доступ Google, залогиниться под своей учетной записью и установить защитный код. Дальше нужно установить на смартфон Удаленное управление Chrome и пользоваться сервисом. К компьютеру или смартфону можно подключаться в любой момент. Открывать для этого программу, в как TeamViewer не нужно.

Защита паролем или отпечатком пальца отдельных приложений

Вы можете защитить графическим ключем или отпечатком пальца любое приложение в смартфоне. Для этого нужно зайти в Настройки-Екран блокировки и пароль-Управлять отпечатками пальцев и активировать Защиту програм.

Возвращаемся назад в корень настроек, в блоке Приложения находим Защиту програм, выбираем приложения, которые хотим защитить и устанавливаем на них графический ключ. В разных смартфонах в зависимости от оболочки пункты настроек могут отличаться, но они находятся приблизительно в одних и тех же местах.

Теперь после разблокировки экрана при клике на них у вас будут спрашивать графический ключ или отпечаток пальца.

Гостевой режим

Если вашим смартфоном пользуетесь не только вы, и вы переживаете за частную информацию или просто хотите ограничить доступ ребенку к некоторым функциям. В Android есть функция аналогичная гостевому режиму в Windows. В Настройках в блоке Система и безопасность выберите гостевой режим. Он создаст чистый рабочий стол, который можно настроить для гостя и работа в нем никак не повлияет на ваш основной профиль. Ваши файлы также не будут ему доступны.

Профиль администратора можно защитить отпечатком или паролем.

Доверенные места

Вы можете выбрать безопасные локации, в которых ваш смартфон не будет спрашивать пароль для разблокировки. Например дом и работа.

Для того чтобы добавить места зайдите в Настройки-Безопасность-Smart Lock-Доверенные места и добавьте локации.

Какое приложение сильнее всего садит вашу батарею

Не знаете почему быстро садится телефон. Просто посмотрите. В настройках батареи есть статистика того, как долго на одном заряде живет ваш смартфон, какая программа и какой модуль больше всего посадил аккумулятор. Также в нем можно настроить режим экономии энергии и режим автоматического выключения и пробуждения.

Удобное управление одной рукой

Не дотягиваетесь пальцем одной руки до нужной иконки? Эту проблему больших дисплеев решает функция Управление одной рукой. Она програмно уменьшает дисплей, чтобы им було удобно пользоваться, например, одной рукой в транспорте.

Активировать ее можно в Настройках системы и устройства-Дополнительно-Управление одной рукой. Там же можно выбрать размер уменьшенного дисплея.

Записать все, что происходит на экране

Во многих прошивках есть встроенная функция записи экрана. Если у вас "чистый" Android, ее можно скачать в Google Play, например, AZ Screen Recorder.

Эту функцию можно найти во всплывающем верхнем меню экрана или покопаться в папке со стандартными приложениями-инструментами.

Запись разговора

В отличие от iOS, в которую принципиально не хотят добавлять запись разговоров, в Android эта возможность добавлена по умолчанию. Во время вызова найдите кнопку записи и нажмите ее. Когда абонент возьмет трубку, запись начнется. Очень удобно, когда нужно запомнить детали важного разговора, а записать на бумагу нет возможности.