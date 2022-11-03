Чтобы сдерживать соседей. Япония планирует поставить на вооружение сверхзвуковые ракеты 3 ноября, 15:34 Кинжал (гиперзвуковой ракетный комплекс) (Фото:Wikipedia)

Министерство обороны Японии рассматривает возможность развертывания гиперзвуковых ракет к 2030 году, чтобы расширить потенциал своих контратак для сдерживания региональных угроз.



Гиперзвуковые ракеты летят со скоростью, в пять и более раз превышая скорость звука и по более сложной траектории, чем баллистические ракеты, что затрудняет их перехват.

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Учитывая последние достижения и пробные запуски ракет со стороны Китая и Северной Кореи, а также войну в Украине, развязанную РФ, в Японии считают, что им нужно не только укреплять свою систему ПВО и ПРО, но и иметь возможность наносить ответные удары, пишет Nikkei.



В конце года в Японии планируют пересмотреть свою стратегию национальной безопасности. Среди прочего, министерство обороны может изложить новые положения относительно средств контрудара, среди которых могут появиться гиперзвуковые ракеты.

Предварительно известно о трех этапах развития потенциала для контудара. Первый шаг — это приобретение ракет Томагавк у США. Второй этап — модернизации собственной ракеты Type-12 и увеличение ее дальности с 200 км до 1000 км. Принятие на вооружение гиперзвуковых ракет станет третьим и последним этапом.

Министерство обороны Японии уже начало изучать технологии, позволяющие ракетам набирать гиперзвуковую скорость. Ожидается, что основные исследования начнутся в 2023 финансовом году.

