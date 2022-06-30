ПВО последнего поколения. Как США разрабатывает новую систему перехвата гиперзвуковых ракет

30 июня, 20:03
Эксклюзив НВ
В США задумались о защите от гиперзвуковых ракет (Фото:Northrop Grumman)

В США задумались о защите от гиперзвуковых ракет (Фото:Northrop Grumman)

В Минобороны США выбрали две компании, которые продолжат работы над прототипом перехватчика Glide Phase Interceptor, который американская армия планирует использовать, чтобы защититься от гиперзвуковых ракет.

Война в Украине показала всю террористическую суть российского государства. Одной из главных «визитных карточек» российской армии стали ракетные удары — причем целями далеко не всегда выступают военные объекты.

Видео дня

Поэтому Украина постоянно просит от союзников помощи в виде поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).

Некоторое время шли дискуссии по поводу закупок израильского Железного купола, однако военные эксперты и даже глава Минобороны Алексей Резников еще до войны отмечали, что израильская система не подходит для наших реалий. Железный купол хорошо работает против неуправляемых ракет малой дальности, в то время, как основную угрозу для Украины представляют российские крылатые ракеты большой дальности.

https://www.youtube.com/watch?v=8_SZeqBGrF4

Недавно появились слухи, что Украина может получить норвежские NASAMS, а ВСУ уже проходят обучение работе на этих системах. Однако пока что никаких официальных сообщений по этому поводу не было.

Так или иначе, все современные системы ПВО и ПРО имеют одну большую проблему: они не готовы к перехвату гиперзвуковых ракет.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Техно
Рассылка о том как технологии изменяют мир
Каждый понедельник
Редактор: Кирилл Чеботарев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие ПВО Минобороны США Ракетные удары Война в Украине Ракетный щит Ракетный удар

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X