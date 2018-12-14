Вслед за Google. Tesla патентует собственные умные очки

Компания Tesla подала патентную заявку на использование технологии дополненной реальности для сотрудников.

Для того, чтобы внедрить эту технологию, работникам фабрики Tesla выдадут новые умные очки, пишет Electrek.

В патентной информации отмечается, что новые умные очки, а, вернее, AR-гарнитура, будет достаточно прочной, так как она будет выступать в качестве защиты для глаз работников. Во-вторых, она будет выступать в качестве средства связи, заменив собой рации.

В патентной заявке Tesla планирует пойти дальше и использовать технологию компьютерного зрения для анализа того, что видит работник, позволяя, например, определить толщину защитного покрытия детали, и помочь ему принять решение по поводу качества выполненных работ.

Работать устройство будет следующим образом: гарнитура может указывать на места соединения деталей, подсказывать, в каком месте произвести точечную сварку. Также устройство может определить все детали и указать на их взаимосвязь.

Автопроизводитель считает, что эта технология имеет потенциал для "значительного увеличения скорости и эффективности, связанных с производством и, в частности, производством автомобильных деталей и транспортных средств".

Ранее НВ сообщало, что в середине 2017 года компания Google вернула на прилавки очки Google Glass. На сайте разработчика устройства, Alphabet X, отмечается, что новые Google Glass рассчитаны на людей, которые работают руками. Сейчас очки поставляются в первую очередь на предприятия. Важно, что новая модель может быть подключена к защитным очкам и маскам.