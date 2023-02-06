Все, что нужно знать о китайском воздушном шаре в США: почему аэростаты начали использовать снова и чего хотел достичь Пекин? 6 февраля, 20:03 Эксклюзив NV Американские военные планируют изучить остатки китайского воздушного шара, сбитого над Атлантическим океаном. (Фото:REUTERS/Randall Hill)

4 февраля американские военные сбили китайский воздушный шар, когда он находился над Атлантическим океаном. В США его считают шпионской технологией — однако действительно ли использование аэростата для таких целей оправдано?

Последние несколько дней много обсуждений, наверное, одной из самых неожиданных тем, которые мы могли бы ожидать в XXI веке в контексте возможного противостояния двух наиболее технологичных армий мира.

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И США, и Китай имеют тысячи спутников на орбите Земли, имеют огромные авиапарки с передовыми самолетами и вертолетами, а также активно развивают сферу дронов и искусственного интеллекта. Однако мы оказались здесь и наблюдаем за развитием истории с воздушным шаром, которая может иметь серьезные последствия в будущих отношениях двух сверхдержав, которые и сейчас трудно назвать теплыми.

NV рассказывает самое важное, что нужно знать об этом скандале, а также объясняем, какую военную ценность могут иметь воздушные шары в эру спутников и дронов.

Что случилось: коротко

Ночью 3 февраля американские военные зафиксировали воздушный шар, находившийся над северной территорией США. Тогда представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что за ним наблюдают уже не первый день. Более того, это был далеко не первый воздушный шар за последние несколько лет — Райдер рассказал, что аэростаты замечали еще при президентстве Дональда Трампа.