Пентагон зафиксировал китайский воздушный шар, который шпионил на территории США. Что это за разработка? 3 февраля, 17:36 Эксклюзив NV Воздушный шар, который, вероятно, прилетел в США из Китая (Фото:Chase Doak/via REUTERS)

Ночью 3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Такой способ наблюдения использовали еще в XIX веке, однако эксперты уверены, что в будущем воздушные шары будут использовать чаще.

«Мы уверены, что этот высотный аэростат принадлежит Китаю. Случаи такой активности наблюдались в последние несколько лет, в частности администрацией», — заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. Он добавил, что, после обнаружения воздушного шара, немедленно были приняты меры по предотвращению сбора тайной информации — однако не уточнял, какие именно.

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Издание Reuters сообщило, что истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ о сбивании. Президент прислушался к совету. Поэтому воздушный шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Райдер рассказал, что это далеко не первый подобный случай, а подобные устройства замечали еще во времена президентства Дональда Трампа. Однако на этот раз воздушный шар находился в воздушном пространстве США дольше обычного.