Работает. Аппарат InSight установил первый инструмент на Марсе

Космический аппарат InSight разместил свой сейсмометр на Марсе 19 декабря 2018 года. Впервые научный прибор был помещен на поверхность другой планеты.

Инженеры NASA уже получили снимок сейсмометра на марсианском грунте, сообщается на официальном сайте миссии.

Во вторник, 18 декабря, инженеры InSight отправили команды на космический корабль. В среду, 19 декабря, сейсмометр был осторожно помещен на землю непосредственно перед посадочным устройством, примерно на расстоянии 1,63 метра.

"График работы InSight на Марсе оказался лучше, чем мы надеялись. Безопасное расположение сейсмометра на земле - это потрясающий рождественский подарок", - сказал руководитель проекта InSight Том Хоффман, который работает в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене.

"Развертывание сейсмометра так же важно, как и посадка InSight на Марсе. Сейсмометр является самым приоритетным инструментом в InSight: он нам нужен для того, чтобы выполнить около трех четвертей наших научных задач", - сказал главный исследователь InSight Брюс Банердт.

Для развертывания сейсмометра инженеры сначала должны были проверить роботизированный манипулятор, который поднимает и помещает инструменты InSight на марсианскую поверхность, работающую должным образом. Инженеры проверили команды для посадочного аппарата, убедившись, что модель на испытательном стенде в JPL развернула приборы точно так, как предполагалось. Ученым также пришлось проанализировать снимки марсианской местности вокруг посадочного аппарата, чтобы выяснить лучшие места для размещения инструментов.

В ближайшие дни команда InSight будет работать над выравниванием сейсмометра, который сейчас наклонен примерно на 2-3 градуса. Первые научные данные сейсмометра должны начать поступать обратно на Землю после того, как сейсмометр окажется в правильном положении.

На данный момент команда сосредотачивается на том, чтобы получить первые биты сейсмических данных с поверхности Марса. Это должно произойти в январе 2019 года.

"Мы с нетерпением ждем возможности выпить шампанского, когда начнем получать данные с сейсмометра InSight на месте. У меня есть бутылка, готовая к этому случаю", - добавил Банердт.

Добавим, старт миссии InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) состоялся 5 мая 2018 года. Ее основной задачей является исследование внутреннего строения Марса и геологических процессов в его недрах. Посадка на поверхность Красной планеты произошла 26 ноября 2018 года.