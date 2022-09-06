Развал империи? Из-за нехватки микрочипов Россия не может пополнять свои арсеналы вооружений 6 сентября, 20:20 Эксклюзив НВ Россия чрезвычайно зависит от микрочипов американских и европейских компаний, а потому сейчас активно пытается закупать их на черном рынке и через подставные фирмы. (Фото:REUTERS/Florence Lo/Illustration)

РФ столкнулась с нехваткой микрочипов, из-за чего ее оружие становится все менее технологичным. Эксперты надеются, что этот кризис Россия преодолеть не сможет — об этом свидетельствует нарастающая паника в российском правительстве.



Запасы российского вооружения активно истощаются — и хуже всего ситуация обстоит с высокотехнологичным оружием. Еще в начале лета, по информации ГУР, Россия использовала против Украины до 60% запасов своего «высокоточного» оружия.

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Сейчас часто встречается ситуация, когда лучшее оружие, которое оккупанты применяют на войне в Украине, содержит устаревшие низкотехнологичные компоненты. В то же время Украина активно вооружается благодаря западных союзникам, получая от них современное вооружение и параллельно разрабатывая свое, что позволяет ВСУ организовывать большую контрнаступательную операцию.

Новая большая проблема для россиян — нехватка микрочипов, которые обеспечивают работу всех самых сложных устройств. Без них даже самый мощный компьютер и самая точная ракета не смогут сделать абсолютно ничего. В последнее время эта проблема стала особенно критичной, отмечает Politico.

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