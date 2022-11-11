Первый в мире. Владимир Зеленский запустил сбор на украинский флот морских дронов — что это за оружие 11 ноября, 17:09 Стоимость одного дрона — 10 млн гривен (Фото:FEDOROV / Telegram)

На фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов.

29 октября ВСУ с помощью воздушных и морских дронов атаковали российские корабли в Севастополе, поразив три корабля. В частности был подбит флагман Черноморского флота Адмирал Макаров.

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Это стало первой морской атакой в истории, осуществленной исключительно беспилотными средствами.

«Сегодня Украина начинает сбор на первый флот морских дронов. Он оградит акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают со своих кораблей. А также разблокирует коридор для гражданских кораблей, которые везут зерно для всего мира», — говорится в сообщении, распространенном на платформе UNITED24 , где можно задонатить на беспилотники.

Теперь к созданию украинских морских дронов может приобщиться каждый желающий. Первоначально планируется сформировать флот из ста беспилотных лодок. Они будут защищать торговые суда, проводить разведывательную работу, корректировать огонь артиллерии и выполнять секретные миссии по защите акватории украинских морей.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, первый закупленный украинский морской дрон будет называться Херсон.

Что это за оружие?

Длина одной лодки составляет 5,5 метра.

Полный вес — около 1000 кг, из них 200 кг — боевая нагрузка.

Максимальная скорость движения — 80 км/ч, а общая дальность, которую способен пройти беспилотник, составляет 800 километров.

Оператору доступны до трех видеопотоков высокого качества, позволяющих управлять морским дроном.

Кроме того, беспилотнику доступна спутниковая и инерциальная навигация.

Стоимость одного дрона — 10 млн гривен. В эту сумму входит лодка, оснащенная системами автопилота, видеоподсистемами (в частности, системами ночного видения, резервными модулями связи и боевой частью), наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных.