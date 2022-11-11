Первый в мире. Владимир Зеленский запустил сбор на украинский флот морских дронов — что это за оружие

11 ноября, 17:09
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Стоимость одного дрона — 10 млн гривен (Фото:FEDOROV / Telegram)

Стоимость одного дрона — 10 млн гривен (Фото:FEDOROV / Telegram)

На фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов.

29 октября ВСУ с помощью воздушных и морских дронов атаковали российские корабли в Севастополе, поразив три корабля. В частности был подбит флагман Черноморского флота Адмирал Макаров.

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Это стало первой морской атакой в истории, осуществленной исключительно беспилотными средствами.

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«Сегодня Украина начинает сбор на первый флот морских дронов. Он оградит акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают со своих кораблей. А также разблокирует коридор для гражданских кораблей, которые везут зерно для всего мира», — говорится в сообщении, распространенном на платформе UNITED24, где можно задонатить на беспилотники.

Теперь к созданию украинских морских дронов может приобщиться каждый желающий. Первоначально планируется сформировать флот из ста беспилотных лодок. Они будут защищать торговые суда, проводить разведывательную работу, корректировать огонь артиллерии и выполнять секретные миссии по защите акватории украинских морей.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, первый закупленный украинский морской дрон будет называться Херсон.

Что это за оружие?

  • Длина одной лодки составляет 5,5 метра.
  • Полный вес — около 1000 кг, из них 200 кг — боевая нагрузка.
  • Максимальная скорость движения — 80 км/ч, а общая дальность, которую способен пройти беспилотник, составляет 800 километров.
  • Оператору доступны до трех видеопотоков высокого качества, позволяющих управлять морским дроном.
  • Кроме того, беспилотнику доступна спутниковая и инерциальная навигация.

Стоимость одного дрона — 10 млн гривен. В эту сумму входит лодка, оснащенная системами автопилота, видеоподсистемами (в частности, системами ночного видения, резервными модулями связи и боевой частью), наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных.

Редактор: Кирилл Чеботарев

Теги:   Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Морская операция Военно-морские силы Украины

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