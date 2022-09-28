Вместо гроба и урны. В Калифорнии разрешили делать компост из человеческих тел 28 сентября, 12:06 Практика компостирования человеческих тел в последние годы набирает все больше сторонников (Фото:Recompose)

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект, согласно которому регулирующие органы до 2027 года должны разработать программу компостирования человеческих тел.

Калифорния станет пятым штатом, в котором будет доступна такая альтернатива традиционным похоронам. Ранее компостирование человеческих тел легализировали в Вашингтоне, Колорадо, Орегоне и Вермонте.

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Процесс контролируемого разложения человеческого тела обычно занимает около двух месяцев. Тело помещают в стальной сосуд, покрывая его соломой, древесной щепой и люцерной. Затем микробы начинают постепенно разрушать труп и растительную массу, превращая тело в 1−2 кубических метра компоста примерно за 30 дней.

После этого компост убирают из сосуда, чтобы он высох — этот процесс занимает 2−6 недель. Затем члены семьи могут использовать этот компост по собственному желанию — удобрить свои клумбы и сады или пожертвовать в какую-нибудь заповедную зону, пишет NBC News.

Практика компостирования человеческого тела в последние годы набирает все больше сторонников. Это более экологично —не требуется ни пространство, ни топливо, ни материалы для изготовления гроба; кроме того, многие переосмысливают традиционный подход к смерти.