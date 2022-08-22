This is America. Церковь почитателей галлюциногенных грибов подала в суд на полицию за конфискацию наркотиков

22 августа, 18:50
Дейв Ходжес читает проповедь (Фото:DAVE HODGES)

Дейв Ходжес читает проповедь (Фото:DAVE HODGES)

Американская религиозная организация Zide Door Church of Entheogenic Plants (Церковь энтеогенных растений) подала в суд на полицию города Окленд. Глава сообщества Дэйв Ходжес хочет получить компенсацию в $200 тыс. за конфискацию галлюциногенных грибов и марихуаны в 2020 году.

Zide Door — это филиал Церкви Амброзии, которая выступает за «безопасный доступ к психоактивным веществам естественного происхождения с акцентом на каннабис и галлюциногенные грибы». Прихожане Церкви используют наркотики для «прямой связи с Богом».

Видео дня

Основатель Zide Door Дейв Ходжес рассказал Vice, что в церковь вступило 60 тыс. человек, которые платят 5 долларов в месяц, а также делают дополнительные пожертвования, чтобы получить доступ к «таинству» — марихуане и грибам.

Читайте также:

Согласно одной из основных теорий — яркие видения провоцирует всплеск электрической активности в мозге в момент смерти (Фото:manjik / depositphotos) Другие реальности. Исследователи раскрыли тайну предсмертных видений в человеческом мозге

Ходжес подал в суд на местную полицию — он требует выплатить компенсацию за вред, который правоохранители якобы нанесли Церкви в 2020 году. Тогда полиция изъяла грибов и марихуаны на $200 тыс., но никого не арестовала и обвинений не выдвинула — местные законы уже давно легализировали каннабис и фактически декриминализировали употребление волшебных грибов в 2019 году.

Zide Door ссылается на Акт о восстановлении религиозной свободы 1993 года, согласно которому религиозные группы в США могут использовать наркотики в для совершения ритуалов (сейчас только две церкви действительно имеют такое право).

Читайте также:
Редактор: Кирилл Чеботарев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Церковь Марихуана Полиция Калифорния Грибы Галлюцинации Каннабис

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X