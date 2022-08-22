This is America. Церковь почитателей галлюциногенных грибов подала в суд на полицию за конфискацию наркотиков 22 августа, 18:50 Дейв Ходжес читает проповедь (Фото:DAVE HODGES)

Американская религиозная организация Zide Door Church of Entheogenic Plants (Церковь энтеогенных растений) подала в суд на полицию города Окленд. Глава сообщества Дэйв Ходжес хочет получить компенсацию в $200 тыс. за конфискацию галлюциногенных грибов и марихуаны в 2020 году.



Zide Door — это филиал Церкви Амброзии, которая выступает за «безопасный доступ к психоактивным веществам естественного происхождения с акцентом на каннабис и галлюциногенные грибы». Прихожане Церкви используют наркотики для «прямой связи с Богом».

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Основатель Zide Door Дейв Ходжес рассказал Vice, что в церковь вступило 60 тыс. человек, которые платят 5 долларов в месяц, а также делают дополнительные пожертвования, чтобы получить доступ к «таинству» — марихуане и грибам.

Ходжес подал в суд на местную полицию — он требует выплатить компенсацию за вред, который правоохранители якобы нанесли Церкви в 2020 году. Тогда полиция изъяла грибов и марихуаны на $200 тыс., но никого не арестовала и обвинений не выдвинула — местные законы уже давно легализировали каннабис и фактически декриминализировали употребление волшебных грибов в 2019 году.

Zide Door ссылается на Акт о восстановлении религиозной свободы 1993 года, согласно которому религиозные группы в США могут использовать наркотики в для совершения ритуалов (сейчас только две церкви действительно имеют такое право).

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