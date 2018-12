Сексизм, жадность и прочие шалости. Самые громкие скандалы в игровой индустрии

Политики и “общественные деятели” постоянно находят повод порассуждать о вреде видеоигр. Даже в 2018 находятся индивиды, которые тыкают пальцем в электронные развлечения, когда речь заходит о детской жестокости, расизме, сексизме и прочих грехах современности. Разработчики научились игнорировать подобные выпады, но гнева собственного сообщества избежать не получается.

Геймеры ревниво относятся к видеоиграм и своим любимым франшизам, а расхождение с каноном карается дизлайками и падением продаж. Вспомните хотя бы перезапуск Devil May Cry, который провалился из-за плохой прически главного героя, хотя сама игра получилась хорошей. Проще говоря, сегодня вы узнаете о громких скандалах, которые разожгли сами геймеры.

Diablo Immortal

Открывает список Diablo Immortal, которую компания Blizzard показала своим фанатам на BlizzCon 2018. За месяц до выставки игроков дразнили намеками, завышая ожидания и давая надежду на Diablo 4, которую геймеры ждут уже лет шесть. Начался анонс с воодушевленных речей разработчиков, а закончился осуждением зала и полным маркетинговым провалом.

Сначала пострадали социальные сети Blizzard, которые наводнили фанаты, вооруженные дизлайками. Игроки атаковали трейлеры на YouTube, которые получили рекордное количество “пальцев вниз”. На момент написания материала кинематографический ролик Diablo Immortal набрал 24 тыс. лайков и 646 тыс. дизлайков. Этого хватило, чтобы провозгласить трейлер самым неудачным игровым видео в 2018 году.

Дальше народ бросился выражать свое негодования в мемах. Во время презентации один из зрителей спросил Blizzard, а не первоапрельская ли это шутка, что моментально сделало его “легендой” BlizzCon 2018. Поводом для смешных картинок стала и цитата ведущего дизайнера игры Вайта Ченга: “У вас же есть мобильные телефоны”.

Все же шуточки и дизлайки на YouTube не играют большой роли, но на этом геймеры не остановились. На форумах Blizzard и Reddit начали появляться сообщения от игроков, которые покидают Diablo 3, уходя в Path of Exiles. Если 2 ноября в PoE играло 18.6 тысяч геймеров, то уже 4 ноября планка подскочила до 23.5 тысяч. Из-за этого сообщество Path of Exiles начало создавать темы на форумах, где новичкам рассказывали об азах игры и давали советы по прохождению.

Battlefield 5

Проблемы Battlefield 5 также начались еще во время анонса. Изначально DICE долго рассказывали геймерам об атмосферности сеттинга Второй мировой, из-за чего геймеры ждали как минимум исторической достоверности. Вот разработчики показывают первый трейлер игры, и сообщество потихоньку приходит недоумение.

Во-первых, в ролике показали девушку с функциональным протезом вместо руки, что в рамках Второй мировой выглядит странно. К тому же геймеры увидели солдат с бирюзовым гримом на лице и японскими катанами за спиной. Во-вторых, сам трейлер выглядел настолько сумбурно, что игроки даже не могли понять кто с кем воюет.

В итоге трейлер на YouTube погряз в дизлайках, и геймеры запустили хэштег “не мой Battlefiled”. Игроки недоумевали от подобных дизайнерских решений, которые реально портили расхваленный разработчиками сеттинг. Позже стало понятно, что разработчики решили заработать на украшениях для персонажей и техники, но DICE быстро перевели стрелки в сторону сексизма.

Дизайнер Battlefield 5 Алан Керц решил, что геймеры гневаются из-за наличия женщин в игре. Он написал обращение к сообществу, где объяснил свою позицию, дав понять, что прекрасных дам из BF5 никто не уберет.

«Я знал, что будет негодование, когда я добавлю женщин-солдат в Battlefield. У меня есть дочь, и я не хочу на вопрос: “Почему я не могу сделать персонажа, который похож на меня?” — отвечать: “Потому что ты девушка”. Я чувствую, что это в корне правильный путь, и я окажусь на правильной стороне истории», — сказал Алан.

Игроки намекнули разработчикам, что дело в исторической достоверности. На это отреагировал генеральный менеджер DICE Оскар Габриэльсон, написав, что Battlefiled всегда была веселой песочницей, которая не гонится за правдоподобностью.

Из-за подобных выпадов Electronic Arts и DICE поплатились очень плохими предзаказами игры. В августе компания Cowen опубликовала статистику, в которой Call of Duty: Black Ops 4 на 85% обгоняла Battlefield 5 по предварительным продажам. На плохие цифры повлияли и отзывы игроков с закрытого бета-теста, которым не понравились новые механики игры.

Ближе к релизу геймеры поиграли в уже открытую бету и немного успокоились, но тишину нарушило интервью с продюсером мультиплеера Battlefield 5 Дэвидом Сирландом. У разработчика спросили о добавлении фракции СССР, на что тот ответил довольно провокационно.

“Конечно, будет — по крайней мере, в форме вооружения и техники точно. Мы хотим, чтобы в игре были представлены все основные участники Второй мировой. Только с СССР есть небольшая проблема, потому что они ведь меняли стороны — как минимум раз, но мы наверняка придумаем, как их добавить. Главный вопрос тут — когда, и этого я вам сказать не могу”, - сказал он.

Российские игроки приняли реплику за оскорбление и обрушили на разработчиков новый шквал критики. Пламя разгорелось сильнее, когда один блогер запустил хэштег «Извинитесь за СССР», который геймеры начали писать в “Твиттере” разработчиков. Пока что DICE молчит, но очередной скандал может испортить и так плохие продажи Battlefield 5. Все же по первым оценкам игра получилась хорошей.

No man's sky

А вот No Man’s Sky игроки ждали с трепетом, пуская слюни на трейлеры и обещания разработчиков из Hello Games. Геймерам рассказывали о бескрайнем космосе с животными и планетами, которые каждый раз генерируются случайно. К тому же разработчики обещали мультиплеер, чтобы игроки исследовали холодный и бескрайний вместе с друзьями.

Ближе к релизу у геймеров начали появляться вопросы, на которые разработчики не давал прямых ответов. Креативный директор Шон Мюррей постоянно говорил общими фразами, не давая игрокам четкого представления о геймплее, что насторожило игроков.

Так как No Man’s Sky оказалась в нашем списке, то вы понимаете, что релиз проекта обернулся скандалом. Игра оказалась настолько провальной, что количество активных игроков упало с 212 тысяч до 2 тысяч человек. Во-первых, игра оказалась очень скучной, а планеты и фауна выглядели однообразно и нелепо. Во-вторых, разработчики забыли добавить мультиплеерный режим, из-за чего получили обвинения во лжи.

Из-за подозрений в обмане британское агентство Advertising Standard Authority начало расследование. Организация пыталась выяснить, была ли в рекламе игры ложь, чтобы наказать разработчиков по закону. Расследование не обнаружило нарушений со стороны Hello Games, но это не остановило гнев игроков, которые начали требовать возврат средств.

На компьютерах No Man’s Sky продавали в Steam, который позволяет вернуть деньги за игру, но только если вы провели в ней меньше двух часов. Для проекта Hello Games сделали исключение, разрешив возврат средств даже после 10 часов. На уступки пошла и Sony, которая начала возвращать деньги пользователям PlayStation Store. Вот только некоторые недовольные покупатели получали бан, что вызвало новый шквал негодования, но уже в сторону японцев.

Критика и повальное возвращение средств заставили Hello Games и Мюррея исчезнуть из информационного поля. Разработчики только изредка делали анонсы в Twitter, рассказывая о бесплатных дополнениях. Все же Hello Games продолжали выпускать обновления и в 2018 даже добавили мультиплеер. Из-за этого оценки игры возросли, а геймеры даже решили вернуться в No Man’s Sky. Такой себе счастливый конец.

Battlefront 2

В 2017 году геймеры злились еще и по поводу Battlefront 2, а также новой политики Electronic Arts касательно дополнительной монетизации. Позже этот скандал назвали “Первой лутбоксовой войной”, которая закончилась в пользу геймеров.

Начался скандал во время бета-тестирования Battlefront 2, на которое пустили владельцев особого издания игры. Геймеры заметили, что в шутере теперь можно разблокировать и улучшать персонажей, используя карточки, которые добываются из специальных сундуков. Получить их можно игровым способом, участвуя в сражениях, а также покупкой за реальные деньги.

Геймеры сразу обратили внимание, что добывать опыт игровым путем чрезмерно сложно. Пользователь Reddit подсчитал, что для открытия всего контента понадобится 4 тысячи часов, при условии, что игроку не будут попадаться дубликаты. В ином случае открытие всех персонажей обойдется ему в $2 100. Подобная система прошла бы незамеченной в бесплатной игре, но за Battlefront 2 просили $60 и больше.

В итоге геймеры начали требовать деньги за предзаказы обратно, на что EA отреагировала сообщением об исправлении баланса. Видимо, боссы компании посчитали убытки и заявили геймерам, что оставят как есть, ведь так игроки будут ценить добытых игровым путем персонажей. Это высказывание подняло новую волну хейта, и разработчикам пришлось изменить баланс, чтобы герои открывались проще.

После этого скандал дошел до Disney, которые дали права на игры по Звездным войнам Electronic Arts. Боб Игер, исполнительный директор компании, позвонил руководителю EA Эндрю Уилсону и пригрозил пальчиком, что заставило “электроников” убрать лутбоксы из игры.

«...транзакции пока отключены, и весь игровой прогресс будет достигаться посредством геймплея. Платные опции появятся позднее, лишь когда мы внесем в игру необходимые изменения», - заявил Оскар Габриэльсон, генеральный менеджер DICE.

После этого заявления геймеры успокоились, но скандал привлек внимание политиков. Первым высказался член Демократической партии Гавайских островов Крис Ли. Он назвал Battlefront 2 казино в стиле «Звездных войн», созданное для того, чтобы выжимать деньги из детей. На это высказывание обратила внимание Бельгийская комиссия по азартным играм, которая решила проверить Battlefront 2.

Проверка длилась около года, и в апреле 2018 лутбоксы приравняли к азартным играм, заставив крупные компании убрать их из своих игр. Позже к Бельгии подключилось еще 15 европейских стран, которые также начали бороться с лутбоксами.

Для Electronic Arts история закончилась плохими продажами Battlefront 2 и такими же оценками. Журналисты были объективными и поставили 68 баллов, не учитывая скандал с лутбоксами, а геймеры сошлись во мнении, что игра заслуживает 1 балл. В итоге скандал с Battlefront 2 уничтожил доверие игроков и обошелся EA в $3.1 миллиарда из-за падения акций компании.

Со стороны может показаться, что кучка детей просто бесится из-за того, что им дали не ту конфету. В реальности такие случаи показывают серьезное отношение аудитории к своему увлечению. Как говорил Ремарк: “чаще всего нас критикуют те, кто нас действительно любит, и кому мы небезразличны”.