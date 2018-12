Лучшие подарки для геймера на Новый год 2019

Автор Игорь Никитин

Что подарить на Новый год заядлому геймеру?

Новый Год приближается и тащит за собой праздничное настроение. Дополнит атмосферу не только елка с мандаринами, но и хорошие подарки, которые будут радовать людей даже когда праздники закончатся. Чтобы сделать максимально крутой сюрприз, стоит узнать об увлечениях человека, особенно, если он геймер.

Редакция НВ беспокоится о настроении любителей видеоигр, так что сегодня вы узнаете, какой новогодний подарок сделает геймера счастливым. И чтобы не утяжелять текст, мы специально не указываем цены, поскольку многие из указанных в материале пунктов доступны в разных источниках (вдруг кто не брезгует серыми интернет-магазинами или пираткой, на случай если официально это "что-то" в Украине не продается).

Железки

Помимо самих видеоигр, геймеры любят устройства, которые и помогают им спасать принцесс и уничтожать страшных монстров. Если ваш геймер проводит большую часть времени за компьютером, то, скорее всего, он будет рад получить в подарок игровую мышку или клавиатуру.

Игровые мышки отличаются от обычных как внешне, так и внутренне, а их главное преимущество - чувствительность и эргономика. Если мышка будет неудобной или тормознутой, то вскоре познакомится со стеной. Так что при покупке обратите внимание не только на размер, но и значение DPI, которое должно быть высоким.

Рекомендуем присмотреться:

Razer Naga Trinity

HyperX Pulsefire Surge

A4 Tech Bloody J95

Kingston HyperX PulseFire Core

SteelSeries Rival 110

Клавиатуры же разделяются на мембранные и механические, но геймеры предпочитают брать последние из-за большой скорости срабатывания. Отметим, что не стоит покупать клавиатуру, если ваш геймер играет на ноутбуке.

Рекомендуем присмотреться:

Razer Cynosa Chroma

Kingston HyperX Alloy FPS RGB Silver Switch

A4Tech Bloody B180R

Genius Scorpio K10

Defender Redragon Karura

Если же ваш “игроман” предпочитает консоли, то достаточно узнать на какой платформе он играет. Для PlayStation 4 и Xbox One можно купить родные геймпады с интересными расцветками или же подарить кастомный контроллер. Например, компания Scuf сделает геймпад по вашему дизайну, да еще и дополнительных кнопок добавят для комфортной игры. Если же в комнате вашего геймера стоит Xbox, то советуем прикупить Xbox One Elite Controller.

Консоль будет отличным подарком, особенно, если вашему геймеру больше 30. С помощью приставки вы избавите его от головной боли, вроде копаний в железе, возни с обновлениями и плохо оптимизированных игр. Вставил диск и играешь. Сейчас самые крупные проекты выходят на Xbox One и PlayStation 4, но последняя выигрывает в количестве игр за счет крутых эксклюзивов.

Для ребенка советуем подобрать портативную консоль. Во-первых, она обойдется вам намного дешевле, а во-вторых, малой не будет занимать телевизор. Выбрать можете из PlayStation Vita, Nintendo 3DS/2DS, а также Nintendo Switch, которые отличаются играми и форм-фактором.

Если вашему ребенку от 5 до 10 лет, то возьмите ему прочную и дешевую Nintendo 2DS. В библиотеке консоли вы не встретите игр с жестокими убийствами и насилием, к тому же там есть родительский контроль, который позволит ограничить время игры. Детям постарше лучше взять Nintendo Switch или PS Vita. Эти консоли более хрупкие, да и библиотека игры будет повзрослее. Подросткам уже позволительно играть на Xbox One и PlayStation 4, так как возрастной рейтинг большинства игр начинается от 16+.

Эмоции от новых миров

Самый очевидный подарок - видеоигра, но здесь также проще всего облажаться. Для начала вам нужно определить на какой платформе играет субъект, а потом выбрать игру, которой у него нет. Вы может просто спросить, посмотреть на полку или же заглянуть в библиотеку учетной записи.

Если вы выбираете игру для PlayStation 4, то у меня для вас есть лайфхак. Для начала скачайте приложение PlayStation App, создайте аккаунт и добавьте своего геймера в список друзей. Если он или она примет запрос, то вы сможете посмотреть библиотеку игр на одноименной вкладке профиля.

Когда же вы узнали, что находится в библиотеке геймера, пора выбирать саму игру и вот наши рекомендации:

God Of War (PS4)

Marvel’s Spider Man (PS4)

Assassin’s Creed: Odyssey (PS4, XONE и PC)

Monster Hunter: World (PS4, XONE и PC)

Pillars of Eternity 2: Deadfire (PS4, XONE и PC)

Hitman 2 (PS4, XONE и PC)

Forza Horizon 4 (XONE и PC)

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4, XONE и PC)

Into the Breach (PC, Switch)

Celeste (PS4, XONE, Switch и PC)

Red Dead Redemption 2 (PS4, XONE)

Far Cry 5 (PS4, XONE и PC)

Mutant Year Zero: Road to Eden (PS4, XONE и PC)

Shadow of the Tomb Raider (PS4, XONE и PC)

Darksiders III (PS4, XONE и PC)

Если все указанные игры уже есть, то можете раскошелиться на коллекционное издание. Обычно, в коллекционки входит фигурка персонажа, саундтрек к игре, карта мира, футболка или металлический кейс для диска. Предметы могут разниться, но в любом случае геймер получит что-то интересное и связанное с игрой.

Шмотки

Здесь все очень просто и главное не прогадать с размером. Сейчас развелось много контор, которые делают рисунки на футболках, кофтах и даже кепках. Вы можете не просто нанести логотип, но и добавить приятный бонус в виде игрового имени геймера. Например, сделать футболку с логотипом Destiny 2 и надписью Nagibator9000, или что-то в этом роде. К тому же никто не мешает купить вещь с уже готовым принтом.

Фигурки

Среди геймеров развита культура коллекционирования, что также можно использовать. Если бюджет вас не ограничивает, то посмотрите на фигурки марки Hot Toys, которые выделяются отличной детализацией и качественными материалами. Более дешевые статуэтки делает Neca и Hasbro. Для любителей милых фигурок с большими головами подойдет Funko, да и ценник не такой пугающий.

Чтиво

Самый универсальный подарок - книги и комиксы. Зачастую геймеры увлекаются всей гик-культурой, так что имена Бэтмен, Человек-паук или Спаун будут им не чужды. Здесь также важно посмотреть на полку, чтобы не купить дубликат, но в случае провала геймер может просто не распаковывать комикс, повысив его стоимость в будущем.

Советуем почитать:

Venom (2018)

Peter Parker: The Spectacular Spider-Man

Crowded (Полон дом)

Rise Of The Black Panther

Justice League (2018)

Immortal Hulk

Superman/Action Comics

Mister Miracle

Captain America (2018)

The Life of Captain Marvel

Среди книг, на страницах которых нет картинок, выделилась работа Джейсона Шрайера Кровь, пот и пиксели. Книга рассказывает о разработке 10 очень популярных игр и трудностях, с которыми столкнулись разработчики. Также советуем познакомить вашего геймера с трудом Тристана Донована под названием “Играй”, в котором автор описывает всю историю игровой индустрии.