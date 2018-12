10 лучших игр 2018 года

Благодаря геймерам и разработчикам игровая индустрия в 2018 году сильно повзрослела. Первые показали свою готовность к серьезным проектам, а вторые не поскупились временем и ресурсами на их создание. В итоге год получился насыщенным на игры, которые шумят даже спустя месяцы после релиза.

Из-за этого кандидатов на лучшую игру 2018 года оказалось много, но фаворитами НВ сумели стать только десять.

10Detroit: Become Human

Неудача Beyond: Two Souls подкосила авторитет Quantic Dream, и глава студии Дэвид Кейдж решил, что Detroit: Become Human исправит это недоразумение. Разработчики сделали, наверное, самый нелинейный интерактивный фильм. Практически у каждой сцены есть разные пути развития, а некоторые решения открывают новые сюжетные линии. В итоге Detroit: Become Human можно перепроходить множество раз и буквально открывать для себя что-то новое.

Сюжет игры рассказывает о будущем, в котором андроиды стали частью повседневной жизни, освободив людей от рутинной работы. По классике жанра нашлись роботы, которые обрели самосознание и решили устроить революцию. Сценаристы показывают конфликт от лица трех персонажей и пытаются говорить на сложные темы, но у них это плохо получается. На деле Detroit: Become Human оказывается очень красивым и хорошо поставленным блокбастером, но с сюжетом уровня “Трансформеров”.

Несмотря на это, геймеры тепло приняли игру, поставив ей хорошие оценки. Поэтому Detroit: Become Human сумела забраться на десятое место топа лучших игр 2018 года по версии НВ.

9Far Cry 5

Только ленивый не критиковал Far Cry 5 за странный сюжет с глупой концовкой, но Ubisoft явно сосредоточились на другом. Разработчики делали игру, которая будет веселить геймеров в одиночном и кооперативном прохождении, что у них и получилось. Огромный мир Far Cry 5 хочется исследовать и даже заезженная фишка Ubisoft с миллионом точек интереса все еще работает. К тому же карикатурные персонажи постоянно подбрасывают интересные задания, так что скучать не приходится.

В кооперативе игра превращается в песочницу, где оружие и транспорт служат инструментами для создания хаоса. Проходя игру вместе с другом, вы вряд ли заметите, что утро сменяет ночь, а сценаристы не придумали нормальную концовку. Так что на девятом месте Far Cry 5 смотрится как раз кстати.

8Assassin’s Creed: Odyssey

Не сочтите за наглость, фанаты Assassin’s Creed, но Одиссея получилась хорошей. Да, Ubisoft полностью перекроили игру, убрав большинство классических механик, но в отрыве от серии они смотрятся хорошо. Мир AS: Odyssey выглядит очень красиво, и дело не в графике, а насыщенности и разнообразии. Здесь вам леса, равнины, горы, тропики и даже субтропики, в которых есть масса точек интереса.

Это второй плюс игры - насыщенность контентом. В Assassin’s Creed: Odyssey всегда есть чем заняться и увлечь себя на несколько часов. В этом плане “Одиссея” похожа на Horizon Zero Dawn, которая удерживала игрока таким же способом, и после слов “поиграю часок” вы застревали на полдня. К тому же разработчики постоянно дополняют игру контентом в виде сюжетных эпизодов, побочных квестов и активностей. Они не претендуют на звание 10 из 10, но делают игру еще жирнее.

Все же в проекте есть недочеты, вроде боевой системы, масштабных военных сражений и сюжета. Тактика “удар, уворот, удар, уворот” до сих пор работает на отлично, превращая драки в закликивание врага. Масштабные сражения выглядят просто нелепо, а сюжет, в основном, предсказуем. Потому и восьмое место.

7Dead Cells

Настоящим открытием среди проектов от независимых разработчиков стала Dead Cells. Серия игр Dark Souls сделала завышенную сложность настоящим трендом, но только часть разработчиков научилась балансировать на грани “сложно, но можно”. В клуб “прошаренных” смогли попасть и Motion Twin. Dead Cells умеет держать игрока в напряжении, но не утомляет его спустя пару часов очередного забега. Не зря же игра получила награду “Лучший экшен года”.

К тому же у художников и аниматоров Motion Twin получилось сделать красивую игру. Несмотря на пиксельную графику, локации в Dead Cells выглядят превосходно. Дополняют картинку плавные анимации окружения и самого персонажа. Все же игре не хватило проработанного лора, который бы рассказал о мире и продвинул проект дальше седьмого места.

6Into The Breach

Награда “Лучшая стратегия года” и исключительно положительные отзывы в Steam заставили меня посмотреть в сторону Into The Breach. Первые скриншоты и геймплейные видео могут создать ложное представление о проекте. С виду это игра от независимых разработчиков, которая заберет у вас $10 и забудется после нескольких часов, но “Войну и мир” любят не за обложку.

Into The Breach - пошаговая стратегия, которая не пытается копировать XCOM, а примером для подражания выбрала шахматы. У каждого врага и союзника есть четкая схема поведения, которую нужно помнить и строить вокруг этого тактику. Если в XCOM вы до конца не знаете исход собственного решения, то в Into The Breach вы получите то, на что рассчитываете. Никаких вам случайных промахов во время выстрела в упор и прочей лабуды.

По сюжету, на землю напали огромные насекомые, а задача главного героя - защитить остатки человечества любой ценой. Это отразилось на игровом процессе, ведь здоровье игрока - дома и энергоресурсы. Иногда монстры игнорируют мехов, атакуя здания, и тогда приходится жертвовать собой или же уничтожить тварей раньше. В плюсы запишем и реиграбельность, которая подначивает игрока пробовать разные комбинации мехов, проходя короткую сюжетную линию несколько раз. Потому то Into The Breach и подобралась так близко к пятерке лучших.

5Forza Horizon 4

Открывает пятерку лучших игр 2018 года Forza Horizon 4, которая также стала самой крутой гонкой этого года по версии The Game Awards. По большому счету, ей и соревноваться было не с кем, кроме The Crew 2 и Onrush, но заслуг игры это не отменяет. Разработчики Forza Horizon 4 просто взяли все хорошее и веселое из предыдущих частей серии и не добавляли плохое.

В итоге получилась аркада, подходящая любителям испытаний и казуальным игрокам, которые хотят расслабиться и любоваться видами. В настройках игроку предлагают отладить управление, степень помощи компьютера, заносы, физику и так далее. Фанатам копания в машинах дадут настраивать уровень давления шин, амортизации, ставить разные двигатели и так далее. Казуалам же достаточно нажать кнопку и сделать машину сразу крутой и готовой к звездам.

В остальном это гонка с уклоном на онлайн, где вы чаще будете гоняться с реальными игроками, чем компьютерными. К тому же Forza Horizon 4 предлагает много активностей, которые можно смело пропускать и сосредоточиться только на веселых заездах. За это и пятое место.

4Monster Hunter: World

Monster Hunter: World - это игра не для всех. Серия очень популярна в азиатских странах, но европейские и американские игроки к ней относятся прохладно. Дело в высоком пороге вхождения, ведь Capcom работает на аудиторию фанатов, не утруждаясь объяснять тонкости мира новичкам. Что же тогда проект делает в этом топе?

Суть Monster Hunter: World кроется в названии. Игрок будет ходить по разным обширным локациям, выискивать огромных монстров, а потом с ними сражаться. Вот только лезть в битву без предварительной подготовки - самоубийство. Для начала нужно создать броню и оружие, которое подойдет под ваш стиль боя. Потом заглянуть в бестиарий, чтобы лучше узнать о слабостях монстра. К тому же было бы неплохо поесть, чтобы набраться сил перед охотой.

Игровой цикл состоит из охоты и подготовки, которая включает в себя крафт, собирательство, гринд, прокачку и так далее. На словах может звучать скучно, но Capcom умудрилась сделать эти механики интересными. Все же высокий порог вхождения и невзрачная картинка оттолкнули широкую аудиторию, что не позволило игре подняться дальше четвертого места.

3Marvel’s Spider-Man

У эксклюзивного Marvel’s Spider-Man были все задатки для того, чтобы стать игрой года. Insomniac удалось избежать критических минусов, но шедевром игру назвать сложно. Например, разработчики удачно перенесли боевую систему Batman Arkham, разбавив ее акробатикой. Ничего особенно, но вышло круто. Создатели также не стали создавать кучу квестов, а напичкали Нью-Йорк активностями и заданиями, которые просто весело выполнять, особенно, если ты фанат Marvel. Сюжет также неплох, но эпитетов получше он явно не заслуживает.

Что же тогда заставило прессу и обычных геймеров полюбить Marvel’s Spider-Man, ставя высокие оценки? Причина проста - игра дает положительные эмоции, напоминая причину, по которой мы еще в детстве полюбили видеоигры. Она веселая, драйвовая, иногда пробивает на чувства и лишена побочных заданий, которые просто растягивают геймплей. Все же до игры года ей, как минимум, еще две позиции. Третье место.

2God of War (2018)

God of War (2018) - одна из тех игр, которые и демонстрируют рост индустрии. Вспомните первые игры серии, когда главным героем был мужик, который кричит, убивает и снова кричит. Разработчики пытались рассказать о греческой мифологии, но история уступала место кровавым дракам. В God of War (2018) сценаристы показали Кратоса более человечным. Особенно это видно во взаимодействии с его сыном Атреем. На протяжении всей сюжетки игрок видит, как бывший Бог войны свыкается с жизнью человека и пытается построить отношения с ребенком. Такая себе проблема отцов и детей, если хотите.

Разработчики также сделали громадный шаг в создании мира. Конечно, по размерам ему не тягаться с AS: Odyssey, но вот детализация рвет проект Ubisoft в клочья. К тому же в новом God of War игроков ждут побочные задания с крутой постановкой и сюжетом. Смена боевой системы также пошла игре на пользу и даже больше подходит для жанра RPG.

Найти минусы в God of War (2018) очень сложно, если вообще возможно. Игру можно долго хвалить, но, скорее всего, вас интересует другое. Все же God of War (2018) - это еще одна крутая ролевая игра, которая станет новым примером для подражания. Проект даже можно назвать вылизанным до идеала, но кардинально новых идей там замечено не было.

1Red Dead Redemption 2

Вряд ли в интернете остались люди, которые не слышали о Red Dead Redemption 2. Этот проект шумел до релиза, а после выхода начал прям греметь, не вылезая из информационного потока. В то же время игра получилась спорной и отхватила от пользователей Metacritic смешанные отзывы.

Rockstar сделали большой и проработанный мир, который живет по своим правилам независимо от главного героя. Виртуальные люди работают, ссорятся, торгуют, бухают, грабят, убивают и так далее. Игрок, принимая роль Артура Моргана, может делать то же самое, становясь частью мира. В отрыве от охоты и выполнении заданий, ему приходится есть, спать, мыться и даже стричься. Можно сказать, что в Red Dead Redemption 2 не играют, а живут. Фишка в том, что мир, созданный Rockstar, это позволяет.

Это и не понравилось некоторым игрокам. В пользу реалистичности, разработчики убрали необходимые условия, которые, простите за тавтологию, делали игру игрой. Например, быстрое перемещение заменили поездами. Вам реально приходится покупать билет и добирать до города, возле которого есть железнодорожные пути. Чтобы поесть, нужно убить животное, освежевать, а потом приготовить мясо. Можно поесть в ресторане, но тогда придется добираться до города. Оружие со временем забивается порохом и его приходится чистить.

Это делает игру очень медленной, но создает атмосферу, которой критики и геймеры ставили 10 из 10. Потому то Red Dead Redemption 2 и заняла первое место. В индустрии пока что нет игр с подобной проработкой мира, что и делает проект Rockstar уникальным. К тому же разработчиков стоит похвалить за отличную историю и персонажей, хоть это и обыденность для студии.