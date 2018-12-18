Xiaomi представит новый смартфон 24 декабря

Компания Xiaomi подтвердила, что собирается представить новый модельный ряд смартфонов под названием Play.

Некоторые данные о новинке уже появились на сайте китайского регистратора TENAA. Гаджет фигурирует в списках под номерами M1901F9T и M1901F9E, сообщает GizmoChina.

По слухам, Xiaomi Play может оказаться некой версией модели Pocophone F1, но пока это всего лишь слухи. Они частично подтверждаются тем, что модель Xiaomi Play будет представлена совместно с одним из мобильных операторов Китая.

Новинка получит экран размером 5,84 дюйма с разрешением 2280 х 1080 пикселей. Смартфон оснащен батареей емкостью 2900 мАч. Гаджет получит восьмиядерный процессор с частотой 2,3 ГГц. Скорее всего, смартфон получит два варианта памяти: 3/32 и 4/64. Сзади расположится двойная основная камера.

Аппарат работает на ОС Android 8.1 Oreo. На задней панели телефона находится сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что смартфон будет представлен в нескольких цветовых вариантах: черный, розовое золото, золото, белый, синий, красный, розовый, серый, серебристый и зеленый. В то же время, Xiaomi может не сделать эти варианты доступными сразу при запуске смартфона.

На данный момент информация о ценах на Xiaomi Play отсутствует. Ожидается, что еще больше утечек о новинке появится до официального запуска смартфона.

Добавим также, что недавно сертификацию в Китае прошли три новых смартфона Xiaomi, которые, возможно, войдут в серию Redmi 7. Речь идет о моделях среднего уровня. Три новых устройства имеют в своем названии M19, что означает, что эти телефоны могут быть выпущены в 2019 году.