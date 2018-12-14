Xiaomi готовит три версии модели Redmi 7

В Китае были сертифицированы три новых смартфона Xiaomi с внутренними названиями M1901F7E, M1901F7T и M1901F7C.

Поскольку эти телефоны оснащены обычной зарядкой на 5В/2 А, это явно не флагманские модели, пишет GizmoChina.

В китайском сертификационном агентстве 3C среди характеристик новинок упоминается только зарядное устройство. При этом в прошлом месяце специалисты 3C одобрили смартфоны Xiaomi M1901F9T и M1901F9E. Эти модели также поддерживают зарядку 10 Вт. Как выяснилось позже, за индексами скрывается смартфон Redmi Note 6, который получит тройную основную камеру.

Ожидается, что недавно найденные модели M1901F7E, M1901F7T и M1901F7C будут выпущены после Redmi Note 6. Таким образом, это могут быть смартфоны серии Redmi 7, которая может включать такие телефоны, как Redmi 7A, Redmi 7 и Redmi 7 Pro.

Телефоны Xiaomi, выпущенные в этом году, включили в свои технические номера индекс M18. Три новых устройства имеют в своем названии M19, что означает, что эти телефоны могут быть выпущены в 2019 году. Цифра 01 может указывать как на самый начальный уровень, так и на то, что это просто первая модель в годовом цикле.

Следовательно, серии Redmi Note 6 и Redmi 7 будут выпущены в первом квартале будущего года. Тем не менее, точных данных о названиях новых гаджетов нет.

Ранее НВ сообщало, что глава компании Xiaomi Лин Бин поделился снимком еще не анонсированного смартфона, в котором будет блок основных камер на рекордные 48 мегапикселей. Предположительно, смартфон с необычной камерой выйдет уже в январе 2019. Задняя панель нового смартфона выглядит сделанной из стекла. Текст "48-мегапиксельной камера", кажется, расположен ниже вертикального блока камер.