Вслед за Samsung. Apple подала патент на складные смартфоны
Гаджеты

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Вслед за Samsung. Apple подала патент на складные смартфоны

Apple запатентовала гибкий iPhone

Компания Apple запатентовала технологию сгибаемого дисплея, которая может использоваться при создании складного iPhone.

Иллюстрации, связанные с патентом, показывают смартфон, который складывается в обе стороны - внутрь и наружу, сообщает Gizmochina.

Для сравнения, гибкий смартфон Samsung изгибается только одним способом - внутрь. Согласно данным аналитиков, это происходит из-за невозможности создания экрана, который может выдерживать подобные движения. Тем не менее, Apple, похоже, планирует сделать именно это.

Патент Apple описывает OLED-панель, которая делает экран устойчивым к множественным изгибам, а также покрытие, которое сочетает в себе полимер с пигментным напылением. Такое покрытие становится защитной поверхностью.

По данным источника, Apple направила заявку в Патентное бюро США еще в марте 2018 года, однако зарегистрирован и обнародован документ был только сейчас.

Патентная заявка означает, что компания рассматривает возможность создания подобного устройства, но нет никакой гарантии, что она будет производить складные айфоны. Таким образом, нет информации о том, когда могут появиться складные айфоны или будут ли они вообще когда-нибудь сделаны. Кроме того, на текущем этапе развития технологий сделать системную плату, датчики и батарею гибкими не представляется возможным.

Добавим, Samsung продемонстрировала свой складной смартфон на конференции разработчиков осенью этого года и уже планирует выпустить его уже в начале 2019 года. Полноценный анонс устройства должен состояться на предстоящей выставке потребительской электроники (CES) в следующем месяце.

Теги:   Патент Samsung Смартфоны Apple

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