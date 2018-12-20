У владельцев Google Pixel 3 и 3 XL возникли проблемы со звонками
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У владельцев Google Pixel 3 и 3 XL возникли проблемы со звонками

Google Pixel 3 и 3 XL работают плохо

На форуме Google Product Forum стали появляться жалобы пользователей Google Pixel 3 и Pixel 3 XL на низкое качество звонков.

Часть владельцев жалуется, что никто не слышит, что они говорят в течение первых нескольких секунд каждого звонка, сообщает PhoneArena

Другие сообщают о том, что звук передается прерывисто, слова обрезаются, присутствует очень сильное эхо и прочие искажения. Один из пользователей, который купил аппарат от Verizon, поменял смартфон на новый, но проблемы проявились и в нем.

Есть и другие проблемы с Pixel 2018 года, когда речь заходит о телефонных звонках. Один владелец Pixel 3 XL сообщил, что на его телефон влияют "прерывистый звук, обрыв слов, сильное эхо, периоды полной тишины".

Эти проблемы не являются постоянными и появляются с перерывами. Попытка возврата к заводским настройкам не помогает. У некоторых пользователей было некоторое улучшение, когда они отключали расширенные функции вызова, доступные через их оператора, но большинство из них обнаружили, что это не помогает.

Остается надежда, что, как и большинство других неприятностей Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, эта проблема носит программный характер и может быть решена с помощью выпуска соответствующего обновления.

Ранее НВ сообщало, что в руки журналистов попал смартфон среднего уровня от Google под кодовым именем Sargo. Внешне Sargo, который, вероятно, получит в итоге имя Pixel 3 Lite, напоминает Pixel 3. Материал корпуса — пластик, хотя во флагманских Pixel 3 используется стекло.

Теги:   Google Pixel Проблемы Google

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