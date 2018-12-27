Новый рынок. Samsung патентует дрон-трансформер
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Новый рынок. Samsung патентует дрон-трансформер

Иллюстрация: Samsung

Патентное изображение нового беспилотника

Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистировало патентную заявку компании Samsung, которая решила выйти на рынок беспилотников.

Патент показывает, что южнокорейский гигант работает над трансформируемым беспилотником, пишет GizmoChina

Интересно, что беспилотник по сути станет аксессуаром следующего поколения для линейки смартфонов компании Galaxy. В патенте описан беспилотный летательный аппарат с множеством специальных датчиков. Помимо датчика камеры, он будет оснащен гироскопами, барометром, компасом, ультразвуковыми датчиками, датчиками температуры, света и ультрафиолетового излучения.

"В данном изобретении предложен трансформируемый беспилотный летательный аппарат, в котором можно сложить рычаги для фиксации пропеллера внутрь основного корпуса", - говорится в патентной заявке Samsung.

Помимо этого, изобретение должно получить и обычные технологии, такие как беспроводное управление с помощью смартфона, планшета или ПК. Samsung утверждает, что дроном можно будет управлять с любого электронного устройства, в том числе с бытовой техники, например, со стиральной машины или холодильника.

Дрон состоит из двух отсеков, которые сдвигаются вместе, образуя компактный портативный блок. Компания намерена использовать джойстикоподобные элементы управления, которыми можно управлять с экрана смартфона.

Это пятый патент, связанный с беспилотниками, который компания Samsung подала только в этом году. Согласно данным исследовательской компании IDC, мировая индустрия беспилотников выросла в совокупном годовом темпе роста на 30,6% и к 2022 году вырастет до $29,5 млрд.

Теги:   Дроны Рынок Патент Беспилотник Samsung

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