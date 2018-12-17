Неожиданно. На Apple подали в суд из-за выреза в iPhone

Жительница США обратилась в суд с иском, в котором утверждается, что Apple обманывает клиентов по поводу размера и разрешения экранов iPhone X, XS и XS Max.

Жительница Калифорнии Кортни Дэвис полагает, что реклама Apple устроена так, чтобы скрыть наличие выреза на передней панели, пишет Apple Insider.

Как утверждает Дэвис, реклама Apple организована так, чтобы скрыть наличие "челки" iPhone XS. В иске также утверждается, что Apple использует обманчивые маркетинговые изображения, например, изображающие iPhone XS и XS Max с обоями, которые окружают вырезы черным.

Дэвис утверждает, что Apple намеренно скрывает вырез экрана в рекламных материалах с помощью обоев, из-за которых кажется, будто его нет. Тем самым у покупателя складывается впечатление, что iPhone XS Max — полноценный безрамочный смартфон, хотя в реальности это не так.

В своем заявлении Дэвис также пишет, что Apple неправильно считает количество пикселей в смартфоне. По ее мнению, компания не должна учитывать пиксели по углам устройства, потому что они закруглены.

Женщина надеется, что к ее иску присоединятся и другие обладатели iPhone XS и XS Max. По предположению AppleInsider, компания может пойти на досудебное соглашение с американкой.

Издание отмечает, что это первый случай, когда маркетинговая подача дорогих iPhone становится объектом такого пристального юридического анализа.